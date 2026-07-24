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Христо Янев: Резултатът е наистина много добър за нас

Христо Янев: Резултатът е наистина много добър за нас

24 Юли, 2026 06:21 746 5

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • карабах

Доволен съм много от играта

Христо Янев: Резултатът е наистина много добър за нас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, сподели своя коментар за мача с Карабах, който завърши без победител в Баку – 0:0. Специалистът остана доволен от играта на „червените“ и от подхода на футболистите към срещата.

„Доволен съм много от играта. Довоелн съм от това как всички подходиха към мача. Не се притеснихме от противника. Не им дадохме да си разгърнат играта. Радвам се от голямото желание и мотивация след негативния резултат в първенството. Резултатът е наистина много добър за нас. Той ни дава предпоставки, че можем да преодолеем този отбор“, сподели Янев.

„Мога да отлича всички, които се появиха на терена, както и другите. Духът на отбора беше различен. Самата нагласа беше различна. Поведението на играчите беше корено различно. Всеки се постара да да изпълни тактическите указания. Имахме възможност да развием по- добре атаките си. Не трябва да бъдем максималисти. Има и втори мач.

Футболистите вникнаха в същността в нашата идея. Успяхме да направим точно това, за което бяхме дошли тук.

Тръгваме си по-уверени. Не мога да кажа, че сме щастлив. Имаме много работа да свършим Трябва да подредим правилно в главата си това, което е добра за нас и това което трябва да свършим в реванша“, каза още той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    5 2 Отговор
    Янев е доволен но аз въобще не съм. Не можах да спя цяла нощ.

    Коментиран от #2, #4

    06:44 24.07.2026

  • 2 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    А преди време Лудогорец какво направи със същия клуб

    06:54 24.07.2026

  • 3 Локо Пд

    4 1 Отговор
    Ти гледай да не стане като със Лудогорец. От загуба със 2:1 на реванша 7:2 за Карабах.Но едва ли те Карабах дефакто са със Ное състав ,защото са продали 8 от основния състав.

    07:05 24.07.2026

  • 4 Лафчис2016

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Аммии завистта като не те оставя, как да спиш.

    07:15 24.07.2026

  • 5 Шизофен 1914

    1 1 Отговор
    Не знам даже брат ми близнак 1914-ти дали оцеля .
    Той много се надяваше ЦСКА да падне.

    07:20 24.07.2026

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