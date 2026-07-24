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Спортът по ТВ в петък (24 юли)

Спортът по ТВ в петък (24 юли)

24 Юли, 2026 06:23 718 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (24 юли) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1

14.00 Тенис, турнир в Ещорил МАХ Спорт 3

14.45 14:45 - Колоездене: Тур дьо Франс, етап 19, мъже Евроспорт 1

15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

17.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 3

18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 3

18.45 Берое – Хебър Диема спорт

19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Унгария Диема спорт 3

21.00 21:00 - Плуване: Игри на Британската общност, Глазгоу, първи ден Евроспорт 1

21.15 Арда – Славия Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, втори ден Евроспорт 2


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