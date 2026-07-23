Поредна победа за Адриан Андреев в Сеграте

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Сеграте, Италия, който е с награден фонд от 15 000 евро.

Българският тенисист постигна две победи в квалификациите, постинга успех и в първия кръг, а сега се наложи убедително с 6:3, 6:0 над Матис Доменк от Франция за 76 минути игра.

Така 25-годишният българин продължи със страхотното си представяне след повече от половин година отсъствие от корта. Последният му мач преди завръщането беше на 2 януари, когато отпадна на четвъртфиналите на турнир в Маракеш.



В двуой за класиране на полуфиналите, Андреев ще играе срещу Никола Паризия от Швейцария.