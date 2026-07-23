БОК започва процес на дигитализация

Българският олимпийски комитет започва процес на дигитализация, за да отговори на съвременните условия и да е модерна и активна организация. Дигитализацията беше част от платформата на председателя Весела Лечева, с която тя спечели изборите през 2025 г.

БОК ще има нов сайт, в който ще бъде интегриран и онлайн магазин. Олимпийската ни централа си партнира със Senteca Commerce - специализирана българска компания за софтуерни продукти, която разработва платформа за електронна търговия от ново поколение.

„Важно е БОК да има съвременни информационни канали, които да разширят влиянието на организацията, но и да отговарят на търсенето на спортните фенове. БОК ще изпълни и своите обществени ангажименти да е открита организация, която да споделя добрите практики и инициативи“, коментира Миляна Велева, директор връзки с обществеността и корпоративни комуникации.

БОК преговаря активно и за партньорства по осигуряване на спортната екипировка.

„Преговаряме с големи спортни брандове, защото БОК заслужава точно такива компании да обличат олимпийските ни делегации. Успоредно с това се подготвя и пускането на онлайн магазин, в който да се продава мърчандайз на БОК. За момента нашият комитет е един от малкото, който не разполага с такива възможности, а българските спортни фенове търсят такива продукти“, добави генералния секретар на БОК Данаил Димов.