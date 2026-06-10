Официалното представяне на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид ще бъде през юли

Жозе Моуриньо ще бъде официално представен като новия старши треньор на Реал Мадрид през юли. Това разкриха испанската журналистка Аранча Родригес и добре осведоменият трансферен експерт Фабрицио Романо, които потвърдиха информацията от първа ръка.

След като снощи португалският тактик проведе ключова среща с ръководството на "белия балет", стана ясно, че двете страни са обсъдили детайлно бъдещата стратегия и селекционната политика на клуба. Моуриньо, който пристига от Бенфика срещу внушителната сума от 15 милиона евро, ще поеме Реал Мадрид за втори път в своята бляскава кариера.

Първият престой на Моуриньо на "Сантяго Бернабеу" (2010-2013) бе белязан от впечатляващи успехи – титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Сега феновете на "лос бланкос" с нетърпение очакват новата ера под ръководството на харизматичния португалец, който е известен със своята страст, дисциплина и нестандартен подход.

С привличането на Моуриньо, Реал Мадрид ясно показва амбициите си за завръщане на върха в испанския и европейския футбол.