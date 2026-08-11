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Световната метеорологична организация: Глобалните температури все още не са достигнали своя пик

Световната метеорологична организация: Глобалните температури все още не са достигнали своя пик

11 Август, 2026 21:48 1 096 9

  • климатични промени-
  • ел ниньо-
  • климат-
  • горещини-
  • жега

Пиковете на глобалните температури обикновено настъпват след достигането на максималната сила на "Ел Ниньо", което се случва между ноември и януари

Световната метеорологична организация: Глобалните температури все още не са достигнали своя пик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западна Европа преживява поредното лято, белязано от горещи вълни и суша, но глобалните температури все още не са достигнали своя пик и се очаква да се повишат още към края на годината заради климатичния феномен "Ел Ниньо", съобщи днес Световната метеорологична организация (СМО), цитирана от агенция ЕФЕ, предаде БТА.

"Ел Ниньо" вече е напълно установен в Тихия океан. Очакваме още по-високи глобални температури", заяви Джон Кенеди, ръководител на отдела за климатична информация към СМО.

По думите му пиковете на глобалните температури обикновено настъпват след достигането на максималната сила на "Ел Ниньо", което обикновено се случва между ноември и януари.

Кенеди уточни, че настоящите горещи вълни в Западна Европа са предимно резултат от дългосрочното глобално затопляне, причинено от емисиите на парникови газове, в съчетание с устойчива тенденция на редуване на системи с високо и ниско атмосферно налягане в Северното полукълбо.

През юли екстремни горещини засегнаха Западна Европа, Северна Америка и Централна Азия. През август тези региони, както и части от Източна Азия, продължиха да отчитат необичайно високи температури.

Според службата на ЕС за климатични промени "Коперник" Западна Европа е преживяла най-топлите месеци юни и юли, откакто има измервания.

Регионът в момента е обхванат от четвъртата си гореща вълна за това лято, като температурите надхвърлят 35-36 градуса по Целзий във Франция, Швейцария и Великобритания, съобщи говорителката на СМО Клеър Нулис.

Жегата е съпътствана от продължителен недостиг на валежи, който допринася за рекордно ниските нива на водите в големи европейски реки като Сена, Рейн и Дунав.

В някои части на Европа дефицитът на валежи е значителен и се е натрупвал в продължение на месеци. Нулис предупреди, че една лятна буря няма да бъде достатъчна, за да възстанови нивата на реките и влажността на почвата.

По оценки на Унгария, Сърбия и други страни по Адриатическото крайбрежие ще са необходими между 250 и 350 милиметра допълнителни валежи, за да бъде компенсиран натрупаният дефицит.

Междувременно други части на света са изправени пред противоположния проблем. Силни мусонни валежи засягат Югоизточна Азия и Индийския субконтинент, като тази седмица съществува риск от наводнения в региона.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надутите сметки на черноморието

    14 1 Отговор
    все още не са достигнали своя пик

    Събрахме се в едно заведение на морето. Не си мислете, че е някакъв лукс – напълно нормално заведение. Бяхме 4-ма възрастни и едно дете, а това е сметката – 276 €.

    Нормално ли е таратор да струва 5,10 €? Това са 10 лева. 🧐 Картофи соте – 6 €, т.е. 12 лева за една порция, и то не особено голяма!

    Близо 600 лева за една сметка ... ☹️ Какво мислите – нормални ли са вече тези цени или вече говорим за сериозно прескачане на границата?

    Коментиран от #2, #9

    21:51 11.08.2026

  • 2 факт

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "надутите сметки на черноморието":

    ами вие сте ненормалните...

    21:55 11.08.2026

  • 3 Динозаврус

    6 0 Отговор
    Ми те преди 70 млн години беха по-високи бре що не ги мерихте тогава

    21:58 11.08.2026

  • 4 Българите

    2 3 Отговор
    Ние, българите, сме най-старата нация, дошла на Балканите от Индия. Не се страхуваме от никаква топлина!

    22:01 11.08.2026

  • 5 Ники

    9 0 Отговор
    В капан на централния плаж в Бургас 2-ма души консумирахме следното: Общо 7 големи наливни бири, 2 порции пържени картофи със сирене, 4 кебапчета, порция шкембе с гъби и настърган кашкавал - 80 евро. Ами ако бяхме пили и ракии със салати? Няма да ми стъпи крака повече. Заведенията в града също са с надути цени, дори тия дето са в покрайнините на града, например в к-с. Меден Рудник, но тия край морето да ги оставим да фалират, това заслужават, те и без това са полупразни, нямат клиенти, ама как да имат при тия цени?

    22:02 11.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Това което човек сам си направи ,цяло село не може да му го направи ,тази организация ще ни каже Ели за ледниковия период ,за климатиците ,че сме станали твърде капризни и вярващи на урсулианци и медии и шарлатани

    22:03 11.08.2026

  • 7 Пловдив

    4 1 Отговор
    Има една стара, безспорна максима: Колкото повече намилат и повтарят едно и също нещо, толкова по-съмнително е то.

    22:05 11.08.2026

  • 8 Войните , нямат ама

    1 0 Отговор
    Нищо общо , от това че сме на първо място по пушене е 😂

    22:06 11.08.2026

  • 9 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надутите сметки на черноморието":

    Никой не Ви кара насила да влизате в подобни заведения! Аз лично избягвам всячески посещения на заведения.

    23:48 11.08.2026

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