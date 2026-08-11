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Проф. Румен Кънчев: Закъсняваме с 15 години за защитата от дронове

Проф. Румен Кънчев: Закъсняваме с 15 години за защитата от дронове

11 Август, 2026 21:55 764 23

  • защита-
  • отбрана-
  • дронове

Бившият зам.-министър на отбраната коментира и поредния взрив в оръжеен завод у нас

Проф. Румен Кънчев: Закъсняваме с 15 години за защитата от дронове - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България закъснява с около 15 години в изграждането на способности за противодействие на дронове. Това заяви в „Интервюто на деня“ по бТВ проф. Румен Кънчев, бивш заместник-министър на отбраната.

По думите му страната ни трябва спешно да осъзнае, че начинът, по който се водят съвременните войни, се променя радикално.

Коментарът му идва на фона на поредния взрив в оръжеен завод у нас и на инцидента с дрон край българо-румънската граница.

Относно взрива в завод „Емко“ на Емилиян Гебрев край Белица, проф. Кънчев заяви, че все още е рано да се правят категорични заключения за причините за инцидента, тъй като разследването тепърва започва. Той посочи, че според информацията от директора на завода системата за видеонаблюдение е изправна и записите могат да дадат база за установяване на причините.

„Той каза, че това са снаряди, които са съхранявали отделно от зарядите. Снарядите се съхраняват в едни кутии, а зарядът, което е барутът, се слага в други кутии. Така че вероятно може да е запалена кутия със заряди“, обясни проф. Кънчев.

По думите му причините могат да бъдат различни – от човешка грешка до външна намеса или действия на конкурент. Той постави под въпрос и бързината, с която беше отхвърлена версията за външна намеса.

„Очевидно вече нашата система за външна намеса действа страхотно, след като на втората минута вече вътрешният министър знае каква е причината и че външна намеса няма“, коментира проф. Кънчев.

Според него е възможно инцидентът край Белица да бъде разглеждан и в по-широк контекст, но за това са необходими доказателства.

Проф. Кънчев припомни, че оръжейната промишленост на България има важна роля за доставките на боеприпаси за Украйна.

„Самите украинци не го крият, особено на по-високите нива, че България, така да се каже, едва не ги е спасила в първите месеци на войната, доставяйки им тези оръжия – снаряди за 122 и 152 мм гаубици, които тук се произвеждат“, каза той.

Проф. Кънчев предупреди, че България се намира в сложна ситуация заради конфликтите в близост до страната.

„Имам такова усещане – възможно е да не съм прав, даже е добре да не съм прав – че те някак си все още си мислят, че не сме във война, че няма война около нас, че нещата са така спокойни“, заяви той.

По думите му обаче ситуацията е различна.

„На 2100 км от Иран имаме сериозен конфликт. Освен това Иран има сериозни балистични ракети, които могат да достигнат нашата територия. От другата страна, на 500-800 км, е другият военен конфликт, така че ние се намираме в изключително тежка ситуация“, каза проф. Кънчев, като подчерта, че в подобна ситуация се намира целият източен фланг на НАТО.

Според проф. Кънчев българското правителство се опитва да води сложна политика, която едновременно да е в интерес на България, Европейския съюз и НАТО, но и да не дразни Русия.

По думите му тази политика може да създава хаос, когато се изпълнява от неопитни хора.

Той даде като примери позициите на България относно „Коалицията на желаещите“ и участието в изграждането на интегрирана противоракетна система за Европа.

В разговора беше поставен и въпросът доколко България е подготвена за заплахите от дронове.

„Закъсняваме с 15 години. Според мен отдавна трябваше да бъде засечен проблемът с дроновете“, категоричен беше той.

Според него съвременните конфликти показват, че традиционните представи за войната вече не са достатъчни и България трябва да се адаптира към новите заплахи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прости пенционери

    9 1 Отговор
    няма какво да кажат по тема която няма решение на световно ниви

    21:57 11.08.2026

  • 2 Грета Тунберг

    6 2 Отговор
    И 15 години да минат нищо няма да се промени.

    21:57 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    В България правим най добрите дронове и електронна защита срещу дронове а купуваме боклуци от САЩ.

    21:59 11.08.2026

  • 5 Майстора

    6 2 Отговор
    От дроновете няма защита.Питайте руснаците и украинците.А такива палячовци само си чешат езиците.

    22:01 11.08.2026

  • 6 Най Голямото

    10 1 Отговор
    Закъснение е че всички бивши не сте по КИЛИЙТЕ ……???…!!!

    22:01 11.08.2026

  • 7 Професорски титли са раздавали

    11 2 Отговор
    На килограм когато и този олигофрен си е купил такава , всеки може като него да изтърси такива глупости само дето на този за идиотщините които говори данъкоплатците му плащат

    22:05 11.08.2026

  • 8 Дзак

    4 1 Отговор
    Точно ще се защитим, и ще измислят нещо ново!

    22:06 11.08.2026

  • 9 един малък човек

    8 1 Отговор
    Ти виждал ли си дрон преди петнайсет години ве тъпняк,как ви дават трибуна на такива куфелници

    22:07 11.08.2026

  • 10 15 години

    8 2 Отговор
    дронове му се разбиват в кратуната на тоя

    22:09 11.08.2026

  • 11 Като черешово топче вика

    7 1 Отговор
    Снарядите в едни кутии, а зарядът в други кутии. олееее майко

    22:11 11.08.2026

  • 12 Заради атлантиците точно

    3 6 Отговор
    се намираме в тази изключително тежка ситуация

    22:13 11.08.2026

  • 13 Мнение

    5 2 Отговор
    Народът ни закъснява с 36г да изрине всичката слугинажна паплач, която ни направи страна в два чужди военни конфликта!

    Ама рано или късно и това ще се случи!

    22:14 11.08.2026

  • 14 проблем, реакция, решение

    0 0 Отговор
    Сега ще купуваме защита от дронове от САЩ

    22:17 11.08.2026

  • 15 Комшията

    2 1 Отговор
    Тоа е закъснял с 50 години. Преди 15 години пусках с дрон парцалени топки с пиратки в кюнеца на тарамбуките от виетнамските жилища дето горяха гуюи.

    Коментиран от #16, #17

    22:18 11.08.2026

  • 16 От Лидъл нали

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Комшията":

    Ха ха

    22:21 11.08.2026

  • 17 да беше пускал повече

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Комшията":

    в кюнците на парламентя

    Коментиран от #18

    22:24 11.08.2026

  • 18 Гъбарко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "да беше пускал повече":

    Тогава пускахме пръскачките с подводни дронове...

    22:27 11.08.2026

  • 19 По времето на социализма

    4 1 Отговор
    Имаше ТНТМ и всякакви дивотийки правихме. И ракето моделизъм и самолето моделизъм и корабо моделизъм и въобще и хората бяха много по умни и образовани от сегашните боклуци

    22:38 11.08.2026

  • 20 Няма ли бе, няма ли

    2 2 Отговор
    Поне един нормален атлантик? Загубихме всякаква надежда относно съществуването на подобно същество

    22:43 11.08.2026

  • 21 Давид

    2 2 Отговор
    Само дронове , украйна , русия , сащ , иран ;) а кога ще поговорим за бедният български народец , за гладните и болни пенсионери ;) или по Бтв ще ни учат как да спасяваме кучета в жегите ;)

    22:50 11.08.2026

  • 22 Aлфа Bълкът

    1 1 Отговор
    Ама че сте глупави, пуснаха ви едно хвърчило да ви сплашат и сега по ТВ върви наратива, че сме застрашени, че сме в опасност. И Румбата ще каже, че трябва да теглим заеми за да се защитим.

    23:02 11.08.2026

  • 23 Нали Трябваше Да се открадне !

    2 1 Отговор
    Ресурса на Страната !

    23:08 11.08.2026

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