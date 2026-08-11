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Извадиха тяло на мъж от язовир "Огоста"

Извадиха тяло на мъж от язовир "Огоста"

11 Август, 2026 21:25 1 423 11

  • огоста-
  • язовир-
  • тяло

От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай

Извадиха тяло на мъж от язовир "Огоста" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

55-годишен мъж се e удавил в язовир "Огоста" край Монтана. Тялото е извадено от водолази тази сутрин, съобщи БНР.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 8.00 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовяне в близост на тъй наречения "квадрат".

По това време Иван Цеков бил на риба:

"Бяхме за риба в Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са, за да видят къде е този човек, не са го открили и са се обадили на 112. Дошла е полиция и са установили, че има удавен човек. Извикали са водолази и са го извадили".

От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е и е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    13 2 Отговор
    Най-лесното от родната полиция, нещастен случай и всичко приключва.

    Коментиран от #6

    21:28 11.08.2026

  • 2 Чако

    3 2 Отговор
    Що няма коментари от всичко знаещите шляпачи?

    Коментиран от #3

    21:28 11.08.2026

  • 3 Ще се оправи

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чако":

    ли човекът

    21:30 11.08.2026

  • 4 само

    2 1 Отговор
    един ли?

    21:30 11.08.2026

  • 5 бою циганина

    11 3 Отговор
    сега осигуровките му отиват при моите многодетни бритчеди 😋

    21:31 11.08.2026

  • 6 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Само Дюдю бди!

    21:53 11.08.2026

  • 7 полицията

    4 1 Отговор
    Сам се е удавил. Случая е приключен.

    22:15 11.08.2026

  • 8 kоkорчо 💋🍌

    2 6 Отговор
    туй "огоста" в коя руска провинция е
    а то било в бг
    хихи

    22:19 11.08.2026

  • 9 Хайка за вълци

    1 1 Отговор
    Природата се очиства. Вместо да ходи на гръцко....

    22:34 11.08.2026

  • 10 Водолаз

    1 1 Отговор
    Поне акумулатора извадиха ли?

    22:37 11.08.2026

  • 11 ганю

    0 0 Отговор
    закачил е сом
    и кат го е видял какво е прасе е припаднал
    паднал във водата и се удавил от кеф

    00:11 12.08.2026

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