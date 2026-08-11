Извадиха тяло на мъж от язовир "Огоста"

55-годишен мъж се e удавил в язовир "Огоста" край Монтана. Тялото е извадено от водолази тази сутрин, съобщи БНР.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 8.00 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовяне в близост на тъй наречения "квадрат".

По това време Иван Цеков бил на риба:

"Бяхме за риба в Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са, за да видят къде е този човек, не са го открили и са се обадили на 112. Дошла е полиция и са установили, че има удавен човек. Извикали са водолази и са го извадили".

От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е и е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко.