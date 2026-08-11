Извадиха тяло на мъж от язовир "Огоста"

55-годишен мъж се e удавил в язовир "Огоста" край Монтана. Тялото е извадено от водолази тази сутрин, съобщи БНР.
Сигналът е подаден на телефон 112 около 8.00 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовяне в близост на тъй наречения "квадрат".
По това време Иван Цеков бил на риба:
"Бяхме за риба в Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са, за да видят къде е този човек, не са го открили и са се обадили на 112. Дошла е полиция и са установили, че има удавен човек. Извикали са водолази и са го извадили".
От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е и е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #6
21:28 11.08.2026
2 Чако
Коментиран от #3
21:28 11.08.2026
3 Ще се оправи
До коментар #2 от "Чако":ли човекът
21:30 11.08.2026
4 само
21:30 11.08.2026
5 бою циганина
21:31 11.08.2026
6 Дзак
До коментар #1 от "Хаха":Само Дюдю бди!
21:53 11.08.2026
7 полицията
22:15 11.08.2026
8 kоkорчо 💋🍌
а то било в бг
хихи
22:19 11.08.2026
9 Хайка за вълци
22:34 11.08.2026
10 Водолаз
22:37 11.08.2026
11 ганю
и кат го е видял какво е прасе е припаднал
паднал във водата и се удавил от кеф
00:11 12.08.2026