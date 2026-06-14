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Хамилтън триумфира в Каталуня с първа победа за Ферари

Хамилтън триумфира в Каталуня с първа победа за Ферари

14 Юни, 2026 17:45 667 0

Антонели отпадна драматично

Хамилтън триумфира в Каталуня с първа победа за Ферари - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън записа първия си успех като пилот на Ферари, след като безупречна стратегия на италианския тим му донесе победата в Гран при на Каталуня. Британецът финишира пред Джордж Ръсел с Мерцедес, докато водачът в шампионата Андреа Кими Антонели отпадна малко преди края на състезанието.

Това бе 106-ата победа в кариерата на Хамилтън и първа за него от Гран при на Белгия през 2024 година, когато все още се състезаваше за Мерцедес. След преминаването си във Ферари британецът най-сетне стигна до така чакания триумф с легендарния италиански отбор.

От старта Скудерията заложи на агресивен подход с меките гуми, опитвайки се да атакува още в първите метри. Въпреки това Хамилтън не успя да изпревари потеглилия от полпозишън Джордж Ръсел, който стартира с гуми медиум. Пилотът на Мерцедес запази лидерството и бързо натрупа аванс от около три секунди, докато Антонели се движеше трети.

Първата вълна от спирания започна след десетата обиколка. Хамилтън бе сред първите лидери, които посетиха бокса, което накара Мерцедес да реагира незабавно. Ръсел спря в 13-ата обиколка, а Антонели последва примера му две обиколки по-късно. Междувременно Шарл Льоклер удължи престоя си на трасето и след своя бокс успя да се придвижи напред в подреждането.

Втората серия спирания отвори нова тактическа битка. Хамилтън сложи гуми медиум в 28-ата обиколка, докато Ръсел избра твърдите смеси десет тура по-късно. Решаващият момент настъпи в 41-вата обиколка, когато на трасето излезе автомобилът на сигурността след инцидент с Фернандо Алонсо. Ферари реагира светкавично и извика Хамилтън за нов комплект гуми, което му позволи да се върне на пистата пред Ръсел.

След рестарта британецът демонстрира отлично темпо и уверено контролираше надпреварата до финала. Зад него се разрази битка между пилотите на Мерцедес. Антонели успя да изпревари Ръсел и да се изкачи до второто място пет обиколки преди края, но малко след това бе принуден да прекрати участието си заради технически проблем.

Така Джордж Ръсел завърши втори, а третото място на подиума спечели световният шампион Ландо Норис с Макларън. Между двамата пилоти на Макларън се нареди Макс Верстапен с Ред Бул, докато Оскар Пиастри остана пети.

Победата на Хамилтън и отпадането на Антонели внесоха допълнителна интрига в битката за титлата. Италианецът остава начело в генералното класиране със 156 точки, докато пилотът на Ферари вече има 115 и се утвърждава като сериозен претендент в шампионата.


Испания
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