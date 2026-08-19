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Треньорът на АЕК: Изпуснахме победата, нищо не е решено

Треньорът на АЕК: Изпуснахме победата, нищо не е решено

19 Август, 2026 08:00 1 525 5

  • марко николич< аек атина-
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  • шампионска лига

Интензивен мач с много добра игра и от двата отбора и страхотна подкрепа за домакините

Треньорът на АЕК: Изпуснахме победата, нищо не е решено - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на АЕК Атина Марко Николич изрази съжаление, че тимът му не си тръгва с победа от София след нулевото равенство срещу Левски в първи плейофен сблъсък за класиране в основната фаза на Шампионска лига.

„Нормален плейоф. Интензивен мач с много добра игра и от двата отбора и страхотна подкрепа за домакините. Беше много трудно на терена. Имаше проблем с терена и отскачането на топката. Това беше проблем и за двата отбора. Изпуснахме да победим поне с един гол. Нашият опонент е много добър, както казах и преди мача. Те също имаха добри моменти за гол“, каза Николич на пресконференцията след мача.

„В някои моменти имаше егоизъм от някои наши играчи. Борихме се добре срещу добър опонент. Все пак мисля, че изпуснахме да отбележим един гол. Дори и да бяхме вкарали, нищо нямаше да бъде решено. С нашите фенове в Атина ще имаме още един оспорван мач. Надявам се да играем малко по-добре от днес. Това ще бъде нашият втори мач в турнира. Имаме мач и срещу Ираклис, Надявам се, че ще можем да отстраним грешките от днес. Може би бях изненадан от стартовия състав на Левски, който излезе с два леви бека. Знаем, че те ротират състава си“, допълни специалистът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    За мен няма никакви суперлативи, и основания да сме доволни! Изпуснахме ги тука, и сега - Ходи гони Михаля!!!
    Я камилата - я камиларо!!!

    Коментиран от #5

    08:09 19.08.2026

  • 2 в гърция ще оправите нещата

    4 6 Отговор
    изпуснахте или си купиха равенството за пред бг публиката е въпроса

    Коментиран от #4

    08:12 19.08.2026

  • 3 Дичо

    7 6 Отговор
    Дузпи на реванша и Левски продължава. Мачът съм го гледал.

    08:22 19.08.2026

  • 4 То така

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "в гърция ще оправите нещата":

    Се купува бе смотан. Левски да не е отбор на арабски шейх, че да си купи мач. В Шампионска лига става въпрос за милиони, близо 20 милиона евро при влизане в групите.

    08:23 19.08.2026

  • 5 Кръгла ли е топката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е, ти кога и от футбол взе да разбираш?
    Ама какво се учудвам...те българските путинисти от всичко разбират!

    10:13 19.08.2026

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