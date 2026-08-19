Треньорът на АЕК: Изпуснахме победата, нищо не е решено

Наставникът на АЕК Атина Марко Николич изрази съжаление, че тимът му не си тръгва с победа от София след нулевото равенство срещу Левски в първи плейофен сблъсък за класиране в основната фаза на Шампионска лига.

„Нормален плейоф. Интензивен мач с много добра игра и от двата отбора и страхотна подкрепа за домакините. Беше много трудно на терена. Имаше проблем с терена и отскачането на топката. Това беше проблем и за двата отбора. Изпуснахме да победим поне с един гол. Нашият опонент е много добър, както казах и преди мача. Те също имаха добри моменти за гол“, каза Николич на пресконференцията след мача.

„В някои моменти имаше егоизъм от някои наши играчи. Борихме се добре срещу добър опонент. Все пак мисля, че изпуснахме да отбележим един гол. Дори и да бяхме вкарали, нищо нямаше да бъде решено. С нашите фенове в Атина ще имаме още един оспорван мач. Надявам се да играем малко по-добре от днес. Това ще бъде нашият втори мач в турнира. Имаме мач и срещу Ираклис, Надявам се, че ще можем да отстраним грешките от днес. Може би бях изненадан от стартовия състав на Левски, който излезе с два леви бека. Знаем, че те ротират състава си“, допълни специалистът.