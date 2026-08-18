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Съобщиха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Съобщиха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

18 Август, 2026 12:01 1 664 6

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Лекарите допускат възможна свръхдоза

Съобщиха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Появиха се нови подробности около внезапната смърт на американската актриса Хейдън Пенетиър, която почина на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст. Звездата от сериалите „Герои“ и „Нешвил“ е била открита в безсъзнание и в състояние на сърдечен арест в жилище в Грийнвил, Южна Каролина.

Според офиса на съдебния лекар в окръг Грийнвил сигналът до спешния телефон е подаден около 13:51 ч. На място са пристигнали медицински екипи, които са предприели реанимационни действия, но Хейдън Пенетиър е обявена за починала в 14:32 ч.

Първоначалните съобщения на диспечерите споменават възможно предозиране, като на мястото е намерен и Narcan, медикамент, използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Това обаче не означава, че предозирането е официално установена причина за смъртта. Разследването продължава, а властите очакват резултатите от токсикологичните и други допълнителни изследвания.

Аутопсията е приключила на 17 август и не са открити травматични увреждания, които да са допринесли за смъртта. Полицията също не е установила признаци за насилие или чужда намеса. Официалните причина и начин на смъртта остават неопределени до приключване на всички изследвания.

Хейдън Пенетиър през годините говореше открито за своите проблеми с алкохолната зависимост, психичното здраве и следродилната депресия. В мемоарната си книга „This Is Me: A Reckoning“, публикувана през май 2026 г., актрисата разкрива, че в определен период лекар я е предупредил, че може да умре в рамките на пет години, ако не спре да употребява алкохол.

В последните месеци преди смъртта си Хейдън Пенетиър е имала и други здравословни проблеми. Нейни близки разказват, че актрисата страдала от силни болки в гърба и затруднена подвижност, като през март беше забелязана да използва патерици.

Семейството на актрисата потвърди трагичната новина и поиска лично пространство. Баща ѝ Алън „Скип“ Панетиър я определи като силна и светла личност, която е носила радост както на близките си, така и на милионите зрители по света.

След смъртта на Пенетиър почит към нея отдадоха редица актьори и нейни колеги, сред които Кони Бритън, Виола Дейвис и Селма Блеър. Много от тях припомниха както таланта ѝ, така и откровеността, с която през последните години тя говореше за личните си трудности.

Хейдън Пенетиър е най-позната с ролята на Клеър Бенет в „Герои“ и на певицата Джулиет Барнс в „Нешвил“, за която получава две номинации за „Златен глобус“. Тя се завърна към киното през 2023 г. с „Писък 6“, след няколкогодишна пауза от актьорската професия.

Актрисата оставя 11-годишната си дъщеря Кая от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко. Смъртта ѝ идва три години след загубата на по-малкия ѝ брат, актьора Джансен Пенетиър, който почина през 2023 г. на 28 години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иван

    14 3 Отговор
    Всико американско е гнусно , уродливо и фалшиво . Само мизерията и убийствата са брутално истински

    12:14 18.08.2026

  • 2 според какво друго се полага

    2 3 Отговор
    Много клетви се изсипаха срещу бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко , така че мооже би Бог започна да отмъщава , както пише в Светото писание. За сега е само "актрисата" , но дали Божията справедливост намя да постигне и "шампиона" , или дори 11-годишната им дъщеря? Не е дадено на човеците да знаят това , което е известно на Господа!

    12:17 18.08.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    3 3 Отговор
    Тая беше наритана и от окраивския гирой Кличко.Пълен отпадък.🦃🥳🤣👍

    12:17 18.08.2026

  • 4 народа

    8 3 Отговор
    Цялото зло идва от Америка

    12:22 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 русифилистак хейтак

    0 0 Отговор
    ние сме най гнусните

    12:38 18.08.2026