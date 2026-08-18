Съобщиха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Появиха се нови подробности около внезапната смърт на американската актриса Хейдън Пенетиър, която почина на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст. Звездата от сериалите „Герои“ и „Нешвил“ е била открита в безсъзнание и в състояние на сърдечен арест в жилище в Грийнвил, Южна Каролина.

Според офиса на съдебния лекар в окръг Грийнвил сигналът до спешния телефон е подаден около 13:51 ч. На място са пристигнали медицински екипи, които са предприели реанимационни действия, но Хейдън Пенетиър е обявена за починала в 14:32 ч.

Първоначалните съобщения на диспечерите споменават възможно предозиране, като на мястото е намерен и Narcan, медикамент, използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Това обаче не означава, че предозирането е официално установена причина за смъртта. Разследването продължава, а властите очакват резултатите от токсикологичните и други допълнителни изследвания.

Аутопсията е приключила на 17 август и не са открити травматични увреждания, които да са допринесли за смъртта. Полицията също не е установила признаци за насилие или чужда намеса. Официалните причина и начин на смъртта остават неопределени до приключване на всички изследвания.

Хейдън Пенетиър през годините говореше открито за своите проблеми с алкохолната зависимост, психичното здраве и следродилната депресия. В мемоарната си книга „This Is Me: A Reckoning“, публикувана през май 2026 г., актрисата разкрива, че в определен период лекар я е предупредил, че може да умре в рамките на пет години, ако не спре да употребява алкохол.

В последните месеци преди смъртта си Хейдън Пенетиър е имала и други здравословни проблеми. Нейни близки разказват, че актрисата страдала от силни болки в гърба и затруднена подвижност, като през март беше забелязана да използва патерици.

Семейството на актрисата потвърди трагичната новина и поиска лично пространство. Баща ѝ Алън „Скип“ Панетиър я определи като силна и светла личност, която е носила радост както на близките си, така и на милионите зрители по света.

След смъртта на Пенетиър почит към нея отдадоха редица актьори и нейни колеги, сред които Кони Бритън, Виола Дейвис и Селма Блеър. Много от тях припомниха както таланта ѝ, така и откровеността, с която през последните години тя говореше за личните си трудности.

Хейдън Пенетиър е най-позната с ролята на Клеър Бенет в „Герои“ и на певицата Джулиет Барнс в „Нешвил“, за която получава две номинации за „Златен глобус“. Тя се завърна към киното през 2023 г. с „Писък 6“, след няколкогодишна пауза от актьорската професия.

Актрисата оставя 11-годишната си дъщеря Кая от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко. Смъртта ѝ идва три години след загубата на по-малкия ѝ брат, актьора Джансен Пенетиър, който почина през 2023 г. на 28 години.