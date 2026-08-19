Батков: Шансовете продължават да бъдат 50:50

Бившият собственик на Левски Тодор Батков коментира резултата от първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина. Както е известно, срещата на "Васил Левски" завърши 0:0.

"Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният отбор, с който сме играли тази година. Всичко може да се случи втория мач, надявам се да играят по-открито и с бързите ни нападатели може да им вкараме гол", каза Батков.

"Успехът е безспорен, гарантирана е Лига Европа, но според мен шансовете продължават да бъдат 50:50", допълни адвокатът.