Батков: Шансовете продължават да бъдат 50:50

Бившият собственик на Левски Тодор Батков коментира резултата от първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина. Както е известно, срещата на "Васил Левски" завърши 0:0.
"Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният отбор, с който сме играли тази година. Всичко може да се случи втория мач, надявам се да играят по-открито и с бързите ни нападатели може да им вкараме гол", каза Батков.
"Успехът е безспорен, гарантирана е Лига Европа, но според мен шансовете продължават да бъдат 50:50", допълни адвокатът.
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Оценка 1.7 от 6 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Или че биеме, или че паднеме!!!
И Я това го знам!!!
08:32 19.08.2026
2 Ех, Банков,
08:42 19.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:42 19.08.2026
4 куче влачи
08:42 19.08.2026
5 шансове
08:45 19.08.2026
6 МУШИКАТА ИЗЛЕЗЕ
08:50 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядо дръмпир
08:56 19.08.2026
9 Може бате, може и да не може.🇧🇬🤣
Betting Odds са нещо различно: АЕК - Луевски approximately - за АЕК 1.22
; за равен 5.90 ; и за Луевски 12.60
Са вие решавате, овцете в кошарата все някой трябва да вкара.
Коментиран от #11
09:04 19.08.2026
10 Шматков
09:53 19.08.2026
11 този коефициент в дългосрочен план е хаз
До коментар #9 от "Може бате, може и да не може.🇧🇬🤣":-артен и опасен от загуба за букмейкъра.Ако има такъв коефициент на 3-те знака и аз играя .банката е губивша срещу мен.мога да ви развия и схемите с ,които ще бъдат губивши.на 3те знака банката е плюс 6,273%,но има НО-та ,които просто ги тикат в кошарите на моите схеми.тези коефициенти ми приличат на коефициентите на Николайчо-колумбиеца ,който имаше понякога навика да хвърля примамка на рибата.пс.След като претърпя загуби срещу мен бг-букмейкърът Ефбет почна да намалява всеки мой залог с 12% при натискане на клавиша и по този начин реши да спре играта си срещу мен.Залози за събития ако имате моя мозък са колкото и да ви е чудно губивши за банката.единственно се опасявайте ,че могат просто да се скъсат и изчезнат със стака ви,затова умната и както казваше един гениален бг математик неизвестен за медиите....не им оставяй повече от 50лева или€ в стака си!
10:12 19.08.2026
12 И още мисирки ООД
10:13 19.08.2026