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Батков: Шансовете продължават да бъдат 50:50

Батков: Шансовете продължават да бъдат 50:50

19 Август, 2026 08:28 1 134 12

  • левски-
  • тодор батков-
  • футбол-
  • аек атина-
  • аек-
  • шампионска лига

Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те

Батков: Шансовете продължават да бъдат 50:50 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на Левски Тодор Батков коментира резултата от първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК Атина. Както е известно, срещата на "Васил Левски" завърши 0:0.

"Достойно представяне, имахме шансове и ние, и те. Това е най-класният отбор, с който сме играли тази година. Всичко може да се случи втория мач, надявам се да играят по-открито и с бързите ни нападатели може да им вкараме гол", каза Батков.

"Успехът е безспорен, гарантирана е Лига Европа, но според мен шансовете продължават да бъдат 50:50", допълни адвокатът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Аман от идиоти!!!
    Или че биеме, или че паднеме!!!
    И Я това го знам!!!

    08:32 19.08.2026

  • 2 Ех, Банков,

    4 1 Отговор
    Какво момче беше !

    08:42 19.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Абе даже 60:60 са ❗😉

    08:42 19.08.2026

  • 4 куче влачи

    10 2 Отговор
    Реваншът ще се играе на Международния ден на кучето и е жалко на такъв празник да си с подвита опашка.

    08:42 19.08.2026

  • 5 шансове

    7 1 Отговор
    0:100

    08:45 19.08.2026

  • 6 МУШИКАТА ИЗЛЕЗЕ

    3 2 Отговор
    От дупката и ХВАЛБИ големи прави за да се омеси със бостанско туууповско шишкави МУШИКИ. Да МУШИКА до МУШИКА майко.

    08:50 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядо дръмпир

    4 5 Отговор
    В реванша основен фактор ще е съдията.макар гръцкият отбор да е фаворизиран ,като футболисти доста по скъпи от тези на Лъвски , като качество не са по стойностни от футболистите на Лъвски.като колектив Лъвски стои по добре от АЕК.убеден съм ,че букмейкърите ,които са обективни няма да дадат огромно предимство на АЕК ,защото такова НЯМА!

    08:56 19.08.2026

  • 9 Може бате, може и да не може.🇧🇬🤣

    1 2 Отговор
    Шансовете са 50:50 но?

    Betting Odds са нещо различно: АЕК - Луевски approximately - за АЕК 1.22
    ; за равен 5.90 ; и за Луевски 12.60

    Са вие решавате, овцете в кошарата все някой трябва да вкара.

    Коментиран от #11

    09:04 19.08.2026

  • 10 Шматков

    2 0 Отговор
    50 на 50 са шансовете на първа среща и на първа ракия.

    09:53 19.08.2026

  • 11 този коефициент в дългосрочен план е хаз

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може бате, може и да не може.🇧🇬🤣":

    -артен и опасен от загуба за букмейкъра.Ако има такъв коефициент на 3-те знака и аз играя .банката е губивша срещу мен.мога да ви развия и схемите с ,които ще бъдат губивши.на 3те знака банката е плюс 6,273%,но има НО-та ,които просто ги тикат в кошарите на моите схеми.тези коефициенти ми приличат на коефициентите на Николайчо-колумбиеца ,който имаше понякога навика да хвърля примамка на рибата.пс.След като претърпя загуби срещу мен бг-букмейкърът Ефбет почна да намалява всеки мой залог с 12% при натискане на клавиша и по този начин реши да спре играта си срещу мен.Залози за събития ако имате моя мозък са колкото и да ви е чудно губивши за банката.единственно се опасявайте ,че могат просто да се скъсат и изчезнат със стака ви,затова умната и както казваше един гениален бг математик неизвестен за медиите....не им оставяй повече от 50лева или€ в стака си!

    10:12 19.08.2026

  • 12 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор
    При това нещастно 0:0 у дома Левски е обречен.Балонът на Наско Раев скоро ще се пукне! Не става само с пъчене на гърди по байганювски! Иска се и талант да си футболен мениджър.

    10:13 19.08.2026

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