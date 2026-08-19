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Левски към феновете: Вие сте Шампионска лига!

Левски към феновете: Вие сте Шампионска лига!

19 Август, 2026 07:00 1 246 28

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Двата тима не излъчиха победител насред София, завършвайки при 0:0 пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“

Левски към феновете: Вие сте Шампионска лига! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски се преклони пред феновете на тима за подкрепата по време на първия плейоф за класиране в основната фаза на Шампионска лига срещу гръцкия шампион АЕК Атина.

Двата тима не излъчиха победител насред София, завършвайки при 0:0 пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“.

Минути след последния съдийски сигнал от клуба публикуваха кратко съобщение в социалните мрежи: „Истински епос на „Васил Левски“- Левски не се даде на гръцкия шампион, всичко ще се реши след седмица. А за вас, феновете, всяка дума ще е малка. Вие сте Шампионска лига!“


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 ЗА УЕФСКИ

    6 4 Отговор
    Загубите са си чисти победи.

    07:14 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    5 7 Отговор
    Като гости падат със сигурност

    07:16 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДА ВНИМАВАТ В АТИНА

    3 2 Отговор
    Да не носят от стоката, че гърците не прощават.

    07:24 19.08.2026

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  • 23 Събина Андреева

    3 0 Отговор
    Павел Ковачев иска да ме еб в гъ.💋

    07:40 19.08.2026

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  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Родина

    0 1 Отговор
    Треторазряден отбор . Трябва да му сменят
    името . Обидно е национални герой да се
    именуват на отбори .

    08:31 19.08.2026

  • 28 Родина

    0 1 Отговор
    Треторазряден отбор . Трябва да му сменят
    името . Обидно е национални герой да се
    именуват на отбори .

    08:31 19.08.2026

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