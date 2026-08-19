Левски към феновете: Вие сте Шампионска лига!

Ръководството на Левски се преклони пред феновете на тима за подкрепата по време на първия плейоф за класиране в основната фаза на Шампионска лига срещу гръцкия шампион АЕК Атина.
Двата тима не излъчиха победител насред София, завършвайки при 0:0 пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“.
Минути след последния съдийски сигнал от клуба публикуваха кратко съобщение в социалните мрежи: „Истински епос на „Васил Левски“- Левски не се даде на гръцкия шампион, всичко ще се реши след седмица. А за вас, феновете, всяка дума ще е малка. Вие сте Шампионска лига!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 ЗА УЕФСКИ
07:14 19.08.2026
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5 Красимир Петров
07:16 19.08.2026
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12 ДА ВНИМАВАТ В АТИНА
07:24 19.08.2026
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23 Събина Андреева
07:40 19.08.2026
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26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Родина
името . Обидно е национални герой да се
именуват на отбори .
08:31 19.08.2026
28 Родина
името . Обидно е национални герой да се
именуват на отбори .
08:31 19.08.2026