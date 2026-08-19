Левски към феновете: Вие сте Шампионска лига!

Ръководството на Левски се преклони пред феновете на тима за подкрепата по време на първия плейоф за класиране в основната фаза на Шампионска лига срещу гръцкия шампион АЕК Атина.

Двата тима не излъчиха победител насред София, завършвайки при 0:0 пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“.

Минути след последния съдийски сигнал от клуба публикуваха кратко съобщение в социалните мрежи: „Истински епос на „Васил Левски“- Левски не се даде на гръцкия шампион, всичко ще се реши след седмица. А за вас, феновете, всяка дума ще е малка. Вие сте Шампионска лига!“