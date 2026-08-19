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Веласкес: Левски доминира – всичко остава отворено преди реванша

Веласкес: Левски доминира – всичко остава отворено преди реванша

19 Август, 2026 06:45 1 045 2

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В последната третина на терена понякога последният пас липсваше

Веласкес: Левски доминира – всичко остава отворено преди реванша - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, похвали играчите си за представянето срещу АЕК Атина в плейофа за класиране в основната фаза на Шампионска лига. Първият двубой в София завърши без победител пред над 40 000 зрители на стадион „Васил Левски“.

„Мисля, че мачът беше равностоен. За мен Левски игра добре, за нас беше много важно да се доближим до нашата идентичност. Според моето виждане успяхме да направим това. Доминирахме в по-голямата част от този мач. В последната третина на терена понякога последният пас липсваше. Мисля, че като цяло бяхме добре“, каза Веласкес след мача.

„Всичко е възможно. Важното е, че опознахме по-добре съперника и само мога да кажа, че съм горд с отбора. Показахме от първата до последната минута, че можем да показваме нашата идентичност. Важното е във втория мач да излезем много организирани и да хванем решаващия момент в мача“, допълни той.

Не е първият ни мач в този турнир. Играхме срещу силни отбори. Не е решаващо, че те са фаворити. Важното е да знаем, че отборът е силен, а той е такъв", допълни испанецът.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уефски

    1 2 Отговор
    Бг първенството е аматьорско, съответно и шампиона.

    07:23 19.08.2026

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