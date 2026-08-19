Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен - много съм горд! Уникална игра!

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев, който изгледна нулевото равенство с АЕК Атина от ложите на стадион "Васил Левски", каза с няколко думи мнението си за първия мач от плейофите на Шампионската лига.
“Естествено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра”, обяви Бостанджиев.
Реваншът между АЕК Атина и Левски е на 26 август oот 22:00 часа в гръцката столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиииии
По скъпи ви трябва даскал!!!!!
Коментиран от #4
06:32 19.08.2026
2 Мисирки ООД
06:35 19.08.2026
3 Механик
06:48 19.08.2026
4 Механик
До коментар #1 от "Малиииии":В цялата т.нар. редакция работи само един единствен човек . Статиите ги пише, превежда и копира софтуер, а "единствения човек" би трябвало да ги коригира преди да се качат. Разбира се, поради системно пиянство и злоупотреба с вещества, въпросния човек често е неадекватен и така сте получават издънките.
06:52 19.08.2026
5 Красимир Петров
07:19 19.08.2026
6 дпс-гроб
08:34 19.08.2026
7 безпартиен
08:38 19.08.2026