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Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен - много съм горд! Уникална игра!

Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен - много съм горд! Уникална игра!

19 Август, 2026 06:30 1 654 7

  • левски-
  • атанас бостанджиев-
  • аек атина-
  • шампионска лига-
  • фтбол

Реваншът между АЕК Атина и Левски е на 26 август oот 22:00 часа в гръцката столица

Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен - много съм горд! Уникална игра! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев, който изгледна нулевото равенство с АЕК Атина от ложите на стадион "Васил Левски", каза с няколко думи мнението си за първия мач от плейофите на Шампионската лига.

“Естествено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра”, обяви Бостанджиев.

Реваншът между АЕК Атина и Левски е на 26 август oот 22:00 часа в гръцката столица.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиииии

    5 0 Отговор
    Вие редактор нямате ли?
    По скъпи ви трябва даскал!!!!!

    Коментиран от #4

    06:32 19.08.2026

  • 2 Мисирки ООД

    7 0 Отговор
    От сутринта няма статийка без правописна грешка. Зеленото да не ви плаща в "бело" за подкрепата?

    06:35 19.08.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Какво е "НОГО"?????? М??????

    06:48 19.08.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Малиииии":

    В цялата т.нар. редакция работи само един единствен човек . Статиите ги пише, превежда и копира софтуер, а "единствения човек" би трябвало да ги коригира преди да се качат. Разбира се, поради системно пиянство и злоупотреба с вещества, въпросния човек често е неадекватен и така сте получават издънките.

    06:52 19.08.2026

  • 5 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Бустана е доволен,но КОЙ не е доволен

    07:19 19.08.2026

  • 6 дпс-гроб

    0 1 Отговор
    ние сме собственика

    08:34 19.08.2026

  • 7 безпартиен

    0 0 Отговор
    Доволен?Най-голямата победа е РАВЕН МАЧ!

    08:38 19.08.2026

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