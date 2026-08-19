Собственикът на Левски: Естествено, че съм доволен - много съм горд! Уникална игра!

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев, който изгледна нулевото равенство с АЕК Атина от ложите на стадион "Васил Левски", каза с няколко думи мнението си за първия мач от плейофите на Шампионската лига.

“Естествено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра”, обяви Бостанджиев.

Реваншът между АЕК Атина и Левски е на 26 август oот 22:00 часа в гръцката столица.