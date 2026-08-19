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Даниел Боримиров: Показахме добро лице срещу много сериозен съперник

Даниел Боримиров: Показахме добро лице срещу много сериозен съперник

19 Август, 2026 07:30 801 4

  • левски-
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  • футбол

Очаква ни реванш, който ще се постараем да изиграем правилно тактически

Даниел Боримиров: Показахме добро лице срещу много сериозен съперник - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, остана доволен от играта на „сините“ при нулевото равенство срещу АЕК Атина в първия плейоф между двата тима за влизане в основната фаза на Шампионска лига.

“Видяхте, че АЕК не е случаен отбор. Очаква ни реванш, който ще се постараем да изиграем правилно тактически. Показахме добро лице срещу много сериозен съперник. Понякога във футбола не се възползваш от положенията не побеждаваш. Ние ще си направим нашите изводи и ще бъдем по-концентрирани за реванша. Мисля, че Хулио знае какво трябва да се коригира и ще го направи. Много съм доволен от борбата, която показахме”, сподели Даниел Боримиров.


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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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