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Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

18 Август, 2026 23:56 730 6

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Всичко ще се реши в Атина

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0:0 в първия си мач от плейофите на Шампионската лига, изигран на Националния стадион "Васил Левски".

Родният шампион изигра много силен мач срещу гръцкия гранд и ще влезе в реванша следващата седмица от равна позиция. Срещата в Гърция е на 26-ти август, сряда, от 22:00ч.

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

В 17-та минута Никола Серафимов стреля към вратата на Стракоша, след като получи подаване от фал, но топката преминава покрай вратата.

Три минути по-късно Ловро Майер намери Лука Йович в наказателното поле и сърбинът стреля опасно, но за щастие топката се отклони от напречната греда.

В 32-та минита опасно центриране можеше да бъде засечено от няколко метра във вратата на Левски, но Йович се размина с топката. При изпълнението на аута Вуцов направи грешка и подари топката на сръбския нападател, но изстрелът му с левия крак излетя високо и грешката на стража остана без последствия.
Седем минути преди края на първото полувреме пред Левски се откри най-чистото им положение. Алдаир получи зад отбраната на "жълто-черните". Армстронг Око-Флекс се забави, но топката стигна до Мехди Мубарик, който стреля. Ударът му по земя не бе достатъчно силен и Томаш Стракоша се намеси спокойно.

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

В 42-ата минута Димитров намери с диагонално подаване на левия фланг Алекс Сентейес. Испанецът центрира и намери Око-Флекс. Изстрелът му беше блокиран от защитник на гръцкия тим.

Левски беше по-активният отбор в първите няколко минути на второто полувреме. Майкон напредна в 54-ата минута и стреля по земя, но Стракоша спаси, макар и не по убедителен начин.

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

В 57-ата минута Димитров опита късмета късмета си от дистанция. Стражът на АЕК улови с лекота.

Първият точен удар за гостите дойде две минути след това. Вуцов се намеси спокойно при удар от границата на наказателното поле на Зини. Малко след това нападателя отново стреля и спечели корнер за тима си, който доведе до неточен удар с глава на Филипе Релвас.

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

В края и двата отбора се опитаха да стигнат до победния гол, но атаките не стигнаха до опасно положение и така всичко завърши при резултат 0:0.

Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

Левски - АЕК 0:0

Стартови състави:

Левски: 92 Вуцов, 21 Алдаир, 31 Серафимов, 50 Димитров, 3 Майкон, 35 Сержиньо, 19 Мубарик, 20 Сентейес, 11 Око-Флекс, 7 Рейналдо, 17 Евертон Бала

АЕК Атина: 1 Стракоша, 12 Рота, 2 Мукуди, 44 Филипе Релваш, 3 Пилиос, 14 Майер, 18 Марин, 6 Кайринен, 11 Койта, 9 Йович, 90 Зини


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Много равностойни отбори.

    23:57 18.08.2026

  • 2 мдааааа

    7 5 Отговор
    Все пак е постижение ... Мислех , че ще боят няколко пъти център .

    23:59 18.08.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    6 3 Отговор
    Респект за Левски и феновете муу!
    🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🥳🤣👍

    Коментиран от #4

    00:09 19.08.2026

  • 4 Ротвайлер

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Кучева - Ам , ам ..

    00:11 19.08.2026

  • 5 Мими Кучева 🐕

    3 1 Отговор
    Целият стадион ме опл0ди.

    Коментиран от #6

    00:12 19.08.2026

  • 6 Оцет Паниций

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева 🐕":

    Честито , чадо мое .

    00:16 19.08.2026

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