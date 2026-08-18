Левски се опита, но не успя да вкара на АЕК в София

Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0:0 в първия си мач от плейофите на Шампионската лига, изигран на Националния стадион "Васил Левски".

Родният шампион изигра много силен мач срещу гръцкия гранд и ще влезе в реванша следващата седмица от равна позиция. Срещата в Гърция е на 26-ти август, сряда, от 22:00ч.

В 17-та минута Никола Серафимов стреля към вратата на Стракоша, след като получи подаване от фал, но топката преминава покрай вратата.

Три минути по-късно Ловро Майер намери Лука Йович в наказателното поле и сърбинът стреля опасно, но за щастие топката се отклони от напречната греда.



В 32-та минита опасно центриране можеше да бъде засечено от няколко метра във вратата на Левски, но Йович се размина с топката. При изпълнението на аута Вуцов направи грешка и подари топката на сръбския нападател, но изстрелът му с левия крак излетя високо и грешката на стража остана без последствия.

Седем минути преди края на първото полувреме пред Левски се откри най-чистото им положение. Алдаир получи зад отбраната на "жълто-черните". Армстронг Око-Флекс се забави, но топката стигна до Мехди Мубарик, който стреля. Ударът му по земя не бе достатъчно силен и Томаш Стракоша се намеси спокойно.

В 42-ата минута Димитров намери с диагонално подаване на левия фланг Алекс Сентейес. Испанецът центрира и намери Око-Флекс. Изстрелът му беше блокиран от защитник на гръцкия тим.

Левски беше по-активният отбор в първите няколко минути на второто полувреме. Майкон напредна в 54-ата минута и стреля по земя, но Стракоша спаси, макар и не по убедителен начин.

В 57-ата минута Димитров опита късмета късмета си от дистанция. Стражът на АЕК улови с лекота.

Първият точен удар за гостите дойде две минути след това. Вуцов се намеси спокойно при удар от границата на наказателното поле на Зини. Малко след това нападателя отново стреля и спечели корнер за тима си, който доведе до неточен удар с глава на Филипе Релвас.

В края и двата отбора се опитаха да стигнат до победния гол, но атаките не стигнаха до опасно положение и така всичко завърши при резултат 0:0.

Левски - АЕК 0:0

Стартови състави:

Левски: 92 Вуцов, 21 Алдаир, 31 Серафимов, 50 Димитров, 3 Майкон, 35 Сержиньо, 19 Мубарик, 20 Сентейес, 11 Око-Флекс, 7 Рейналдо, 17 Евертон Бала

АЕК Атина: 1 Стракоша, 12 Рота, 2 Мукуди, 44 Филипе Релваш, 3 Пилиос, 14 Майер, 18 Марин, 6 Кайринен, 11 Койта, 9 Йович, 90 Зини