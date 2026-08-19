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Спортът по ТВ в сряда (19 юли)

Спортът по ТВ в сряда (19 юли)

19 Август, 2026 06:21 790 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (19 юли) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати

bTV Action

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейофи, първи мач, "Селтик" - ЛАСК

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейофи, първи мач, НЕК "Ниймеген" - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Малага"
01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Серо Портеньо" - "Палмейрас"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Фламенго" - "Крузейро"


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