Наско Сираков: Ако играем така и в реванша, съм спокоен

Президентът на Левски Наско Сираков, призна, че е горд с това, което показва отборът на Хулио Веласкес. Той призна, че е спокоен преди реванша в Гърция другата седмица.

"Горд съм с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват", започна той.

"Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", продължи Сираков.

"Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим ще бъда горд с отбора", бе отговорът му шансовете на Левски в реванша.

"Сигурен съм, че до Нова година ще подобрят и този рекорд по посещаемост", завърши легендата.