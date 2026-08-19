Наско Сираков: Ако играем така и в реванша, съм спокоен

Президентът на Левски Наско Сираков, призна, че е горд с това, което показва отборът на Хулио Веласкес. Той призна, че е спокоен преди реванша в Гърция другата седмица.
"Горд съм с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват", започна той.
"Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", продължи Сираков.
"Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим ще бъда горд с отбора", бе отговорът му шансовете на Левски в реванша.
"Сигурен съм, че до Нова година ще подобрят и този рекорд по посещаемост", завърши легендата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
06:25 19.08.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #8
07:20 19.08.2026
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8 Левски 1914
До коментар #2 от "Красимир Петров":То ,който не плати ФАЛИРА, а МЕНТЕТО с чий лиценз играе и чий булстат ползва?
08:38 19.08.2026