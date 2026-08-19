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Наско Сираков: Ако играем така и в реванша, съм спокоен

Наско Сираков: Ако играем така и в реванша, съм спокоен

19 Август, 2026 06:18 994 8

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  • футбол-
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Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава

Наско Сираков: Ако играем така и в реванша, съм спокоен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Левски Наско Сираков, призна, че е горд с това, което показва отборът на Хулио Веласкес. Той призна, че е спокоен преди реванша в Гърция другата седмица.

"Горд съм с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват", започна той.

"Никога не съм се съмнявал и го казах още преди шест години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време", продължи Сираков.

"Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. И да загубим ще бъда горд с отбора", бе отговорът му шансовете на Левски в реванша.

"Сигурен съм, че до Нова година ще подобрят и този рекорд по посещаемост", завърши легендата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    5 9 Отговор
    Браво Наско ,благодарим ти ,че се захвана с тази трудна работа да спасиш отбора и успя,не сложих ме ТИРЕ и не станахме МЕНТЕ.

    06:25 19.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 2 Отговор
    Сираков да спре с хазарта и да си върне дълговете към държавата.

    Коментиран от #8

    07:20 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    То ,който не плати ФАЛИРА, а МЕНТЕТО с чий лиценз играе и чий булстат ползва?

    08:38 19.08.2026

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