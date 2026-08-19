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Дауд Ибрям: Продължава прехвърлянето на вода към езерото „Сребърна“ заради ниското ниво на Дунав

Дауд Ибрям: Продължава прехвърлянето на вода към езерото „Сребърна“ заради ниското ниво на Дунав

19 Август, 2026 08:49 727 1

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Ситуацията се следи ежедневно

Дауд Ибрям: Продължава прехвърлянето на вода към езерото „Сребърна“ заради ниското ниво на Дунав - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава прехвърлянето на свежа вода от река Дунав към езерото „Сребърна“ заради критично ниските нива на реката. До момента в езерото са постъпили около 2,5 милиона кубически метра вода, съобщи в сутрешния блок "Денят започва" на БНТ Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.

По думите му институциите работят в пълен синхрон с Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Силистра и областния управител.

„Ситуацията е усложнена с оглед на критичните нива на река Дунав и негативните прогнози“, посочи Ибрям. Той подчерта, че натрупаният от миналата година опит помага за по-добрата организация на действията.

Тази година водата се прехвърля по четири линии с по-голям капацитет, като се използват два помпени агрегата, предоставени от пожарната. За сравнение, през целия двумесечен период на миналогодишната операция са били прехвърлени общо около 3 милиона кубически метра вода.

Очаква се количеството прехвърлена вода тази година да достигне 3 милиона кубически метра още до края на седмицата. Ситуацията се следи ежедневно.

По думите на Дауд Ибрям езерната екосистема към момента е в сравнително нормално състояние. Размножителният период приключва, а в „Сребърна“ има голям брой водолюбиви птици.

Основната цел е да се избегнат резки промени в нивото на водата, които могат да нанесат сериозни щети на рибата и останалите водни организми.

„Не трябва да допуснем сътресения в самата екосистема“, обясни Ибрям.

Той подчерта и значението на постъпването на свежа вода от Дунав, която е богата на кислород и внася в езерото и малък рибен материал, служещ като храна за водолюбивите птици.


България
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