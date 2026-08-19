Дауд Ибрям: Продължава прехвърлянето на вода към езерото „Сребърна“ заради ниското ниво на Дунав

Продължава прехвърлянето на свежа вода от река Дунав към езерото „Сребърна“ заради критично ниските нива на реката. До момента в езерото са постъпили около 2,5 милиона кубически метра вода, съобщи в сутрешния блок "Денят започва" на БНТ Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе.

По думите му институциите работят в пълен синхрон с Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Силистра и областния управител.

„Ситуацията е усложнена с оглед на критичните нива на река Дунав и негативните прогнози“, посочи Ибрям. Той подчерта, че натрупаният от миналата година опит помага за по-добрата организация на действията.

Тази година водата се прехвърля по четири линии с по-голям капацитет, като се използват два помпени агрегата, предоставени от пожарната. За сравнение, през целия двумесечен период на миналогодишната операция са били прехвърлени общо около 3 милиона кубически метра вода.

Очаква се количеството прехвърлена вода тази година да достигне 3 милиона кубически метра още до края на седмицата. Ситуацията се следи ежедневно.

По думите на Дауд Ибрям езерната екосистема към момента е в сравнително нормално състояние. Размножителният период приключва, а в „Сребърна“ има голям брой водолюбиви птици.

Основната цел е да се избегнат резки промени в нивото на водата, които могат да нанесат сериозни щети на рибата и останалите водни организми.

„Не трябва да допуснем сътресения в самата екосистема“, обясни Ибрям.

Той подчерта и значението на постъпването на свежа вода от Дунав, която е богата на кислород и внася в езерото и малък рибен материал, служещ като храна за водолюбивите птици.