Украйна и Германия проучват възстановяване на саркофага в Чернобилската АЕЦ

Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обсъди възможността за осигуряване на резервно оборудване за възстановяване саркофага на Чернобилската атомна електроцентрала с делегация от германски компании, пристигнала в Украйна заедно с германския федерален министър на околната среда, климатичните действия, опазването на природата и ядрената безопасност Карстен Шнайдер.

Шмигал съобщи това в Telegram, цитиран от "Укринформ".

"Заедно с представители на украински и германски енергийни компании координирахме съвместните си стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Украйна и задълбочаване на стратегическото ни партньорство", каза Шмихал.

Според него разговорите са били фокусирани върху ядрената и радиационната безопасност.

Шмигал изрази надежда, че Германия ще продължи да предоставя лидерство, подкрепа и експертна помощ.

Страните обсъдиха и възможността за спешно осигуряване на оборудване за възстановяване, включително от запасите на Германия.

Първият вицепремиер благодари на германските партньори за готовността им да помогнат на Украйна да развива възобновяема енергия, да разполага системи за съхранение на енергия, да доставя необходимото оборудване и да обучава украински специалисти.

"Виждаме и значителен потенциал за развитие на B2B партньорства между нашите компании. Разглеждаме и Германия и германските фирми като важни партньори в развитието на сътрудничеството в сектора на биометана и интегрирането на украинските производители на европейския пазар", каза Шмигал.

Шмигал благодари на Германия за постоянната ѝ подкрепа за Украйна.

Германия вече е доставила 348 хуманитарни пратки на Украйна, общо над 3600 тона критично оборудване. Приносът на страната във Фонда за енергийна подкрепа надхвърля 500 милиона евро, каза Шмигал.