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Украйна и Германия проучват възстановяване на саркофага в Чернобилската АЕЦ
  Тема: Украйна

Украйна и Германия проучват възстановяване на саркофага в Чернобилската АЕЦ

19 Август, 2026 08:27 1 148 20

  • украйна-
  • русия-
  • чернобилска аец

Страните обсъдиха и възможността за спешно осигуряване на оборудване за възстановяване, включително от запасите на Берлин

Украйна и Германия проучват възстановяване на саркофага в Чернобилската АЕЦ - 1
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Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обсъди възможността за осигуряване на резервно оборудване за възстановяване саркофага на Чернобилската атомна електроцентрала с делегация от германски компании, пристигнала в Украйна заедно с германския федерален министър на околната среда, климатичните действия, опазването на природата и ядрената безопасност Карстен Шнайдер.

Шмигал съобщи това в Telegram, цитиран от "Укринформ".

"Заедно с представители на украински и германски енергийни компании координирахме съвместните си стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Украйна и задълбочаване на стратегическото ни партньорство", каза Шмихал.

Според него разговорите са били фокусирани върху ядрената и радиационната безопасност.

Шмигал изрази надежда, че Германия ще продължи да предоставя лидерство, подкрепа и експертна помощ.

Страните обсъдиха и възможността за спешно осигуряване на оборудване за възстановяване, включително от запасите на Германия.

Първият вицепремиер благодари на германските партньори за готовността им да помогнат на Украйна да развива възобновяема енергия, да разполага системи за съхранение на енергия, да доставя необходимото оборудване и да обучава украински специалисти.

"Виждаме и значителен потенциал за развитие на B2B партньорства между нашите компании. Разглеждаме и Германия и германските фирми като важни партньори в развитието на сътрудничеството в сектора на биометана и интегрирането на украинските производители на европейския пазар", каза Шмигал.

Шмигал благодари на Германия за постоянната ѝ подкрепа за Украйна.

Германия вече е доставила 348 хуманитарни пратки на Украйна, общо над 3600 тона критично оборудване. Приносът на страната във Фонда за енергийна подкрепа надхвърля 500 милиона евро, каза Шмигал.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    12 4 Отговор
    Чернобилската АЕЦ сега е в Русия и затова Украйна не смее да я пипа .

    Коментиран от #5, #6, #7, #9

    08:36 19.08.2026

  • 5 Биби

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    За Запорожската говориш ти колега,Чернобилската е на север од Киев

    08:40 19.08.2026

  • 6 Антирашист2993

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Каквото и да пиеш спирай го деиства умопомрачително !

    08:40 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не съществуват

    15 0 Отговор
    германски компании които да са специализирани в подобна дейност. Абсурдо е да се вярва на подобни публикации. Ествствено че това е фейк. Ако беше казано "френски" по можехме да повярваме.

    08:40 19.08.2026

  • 9 Ако не е, то ще

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    стане така, че ukrоpите и швабите да не си правят сметката без кръчмаря,който ще им отреже главите от кокалчетата на краката.

    08:42 19.08.2026

  • 10 сътрудничеството в сектора

    9 0 Отговор
    на биометана и интегрирането на украинските производители на европейския пазар нищо общо няма с "възстановяване на саркофага" в Чернобилската АЕЦ

    08:42 19.08.2026

  • 11 Т Живков

    0 7 Отговор
    КомунизЪма трябва да бъде изтрит от лицето и паметта на Земята.

    Коментиран от #13, #16

    08:47 19.08.2026

  • 12 Ееее "факти"

    10 0 Отговор
    де спрете поне за ден лъжите!

    08:48 19.08.2026

  • 13 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Т Живков":

    А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??

    08:48 19.08.2026

  • 14 Хи хи

    3 0 Отговор
    урките скриха взрива от нас, докато на първи май 86-та марширувахме под радиоактивния дъжд и хрупахме радиоактивни салати !

    Коментиран от #19

    08:51 19.08.2026

  • 15 грУЙО

    4 0 Отговор
    Изключено е . С Русия трябва да преговарят. Това вече е част от Русия.
    Дааа , това е.

    08:52 19.08.2026

  • 16 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Т Живков":

    центавос,комунизъм никога и никъде не е имало

    08:54 19.08.2026

  • 17 Панирано шкембе

    4 1 Отговор
    Не е странно Германия да се натиска да върши такива работи. След като тези не много умни хора си затвориха ВСИЧКИТЕ атомни електроцентрали им се е освободила огромна флота от специалисти в областта, които се чудят какво да правят. Отделно немците традиционно винаги са имали интерес ако може да си "отхапят" част от тази територия.

    Коментиран от #20

    09:07 19.08.2026

  • 18 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Много са тъпи! Как могат да възстановят нещо което не контролират и никога няма! Плюс това Германия няма капацитет за това има забрана, след ВСВ!

    09:10 19.08.2026

  • 19 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    В България имаше заразени с лъчева болест и някои починаха, а този министър е почнал работа в банка и след това става политик и депутат от крипто социалдемократическа партия

    09:28 19.08.2026

  • 20 специалисти в "областта"

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Панирано шкембе":

    В Германия няма ! И преди това пак руснаци и французи бяха

    09:43 19.08.2026

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