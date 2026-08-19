Украйна и Германия проучват възстановяване на саркофага в Чернобилската АЕЦ

Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обсъди възможността за осигуряване на резервно оборудване за възстановяване саркофага на Чернобилската атомна електроцентрала с делегация от германски компании, пристигнала в Украйна заедно с германския федерален министър на околната среда, климатичните действия, опазването на природата и ядрената безопасност Карстен Шнайдер.
Шмигал съобщи това в Telegram, цитиран от "Укринформ".
"Заедно с представители на украински и германски енергийни компании координирахме съвместните си стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Украйна и задълбочаване на стратегическото ни партньорство", каза Шмихал.
Според него разговорите са били фокусирани върху ядрената и радиационната безопасност.
Шмигал изрази надежда, че Германия ще продължи да предоставя лидерство, подкрепа и експертна помощ.
Страните обсъдиха и възможността за спешно осигуряване на оборудване за възстановяване, включително от запасите на Германия.
Първият вицепремиер благодари на германските партньори за готовността им да помогнат на Украйна да развива възобновяема енергия, да разполага системи за съхранение на енергия, да доставя необходимото оборудване и да обучава украински специалисти.
"Виждаме и значителен потенциал за развитие на B2B партньорства между нашите компании. Разглеждаме и Германия и германските фирми като важни партньори в развитието на сътрудничеството в сектора на биометана и интегрирането на украинските производители на европейския пазар", каза Шмигал.
Шмигал благодари на Германия за постоянната ѝ подкрепа за Украйна.
Германия вече е доставила 348 хуманитарни пратки на Украйна, общо над 3600 тона критично оборудване. Приносът на страната във Фонда за енергийна подкрепа надхвърля 500 милиона евро, каза Шмигал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишел
Коментиран от #5, #6, #7, #9
08:36 19.08.2026
5 Биби
До коментар #4 от "Мишел":За Запорожската говориш ти колега,Чернобилската е на север од Киев
08:40 19.08.2026
6 Антирашист2993
До коментар #4 от "Мишел":Каквото и да пиеш спирай го деиства умопомрачително !
08:40 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не съществуват
08:40 19.08.2026
9 Ако не е, то ще
До коментар #4 от "Мишел":стане така, че ukrоpите и швабите да не си правят сметката без кръчмаря,който ще им отреже главите от кокалчетата на краката.
08:42 19.08.2026
10 сътрудничеството в сектора
08:42 19.08.2026
11 Т Живков
Коментиран от #13, #16
08:47 19.08.2026
12 Ееее "факти"
08:48 19.08.2026
13 Хи хи
До коментар #11 от "Т Живков":А ти що пишеш на китайски комунистически компютър, направен с руски комунистически суровини ??
08:48 19.08.2026
14 Хи хи
Коментиран от #19
08:51 19.08.2026
15 грУЙО
Дааа , това е.
08:52 19.08.2026
16 си пън
До коментар #11 от "Т Живков":центавос,комунизъм никога и никъде не е имало
08:54 19.08.2026
17 Панирано шкембе
Коментиран от #20
09:07 19.08.2026
18 Хаген Дас
09:10 19.08.2026
19 Търновец
До коментар #14 от "Хи хи":В България имаше заразени с лъчева болест и някои починаха, а този министър е почнал работа в банка и след това става политик и депутат от крипто социалдемократическа партия
09:28 19.08.2026
20 специалисти в "областта"
До коментар #17 от "Панирано шкембе":В Германия няма ! И преди това пак руснаци и французи бяха
09:43 19.08.2026