Над милион фенове изпълниха стадионите в първите 16 срещи на Световното първенство

Световното първенство по футбол стартира с невиждан размах – повече от един милион страстни почитатели на най-популярната игра вече са станали част от зрелището на живо, съобщават от ФИФА. Само за първите 16 двубоя, трибуните на стадионите се оказаха препълнени, а атмосферата – наелектризираща.

Макар че на някои срещи, като тези между Република Корея и Чехия в Гуадалахара, както и между Катар и Швейцария в Сан Франциско, се забелязаха отделни празни седалки, в по-голямата част от мачовете зрителите изпълниха арените до краен предел. Според официалните данни, средната посещаемост достига впечатляващите 99,34% – истински празник за футболните фенове.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не пропусна да изрази своята признателност към всички, които създават неповторимата атмосфера по стадионите. В социалните мрежи той отправи специални благодарности към верните привърженици, които неуморно подкрепят любимите си отбори и превръщат всеки мач в незабравимо преживяване.

С оглед на досегашния интерес, прогнозите на световната футболна централа са повече от оптимистични – до финалния съдийски сигнал се очаква над шест милиона души да станат част от магията на Мондиала.