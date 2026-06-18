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Селекционерът на Англия: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

Селекционерът на Англия: Реакцията през второто полувреме беше страхотна

18 Юни, 2026 06:45 858 1

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  • мондиал 2026

Англичаните трябваше да обръщат резултата, но силното второ полувреме, в което Джуд Белингам и Маркус Рашфорд реализираха решаващите попадения, донесе първите три точки в групата

Селекционерът на Англия: Реакцията през второто полувреме беше страхотна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Англия Томас Тухел остана изключително доволен от характера и реакцията на своя тим след впечатляващата победа с 4:2 над Хърватия в първия мач на „трите лъва“ на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Англичаните трябваше да обръщат резултата, но силното второ полувреме, в което Джуд Белингам и Маркус Рашфорд реализираха решаващите попадения, донесе първите три точки в групата.

Тухел призна, че началото на срещата е било далеч от желаното, но именно реакцията след почивката е поставила основата на успеха. „Труден мач срещу труден опонент, особено през първото полувреме. Много съм доволен от реакцията на нашия тим. Показахме много енергия, точно това, което искахме. Щастлив съм за феновете най-вече.“

Според германския специалист ключът е бил в това Англия да успокои играта и да се върне към своя ритъм. „Реакцията през второто полувреме беше страхотна. Хубавото е, че успяхме да успокоим нервите, които имахме, и показахме най-доброто през второто полувреме. Надявам се, че ще продължим в същия дух – заслужихме победата с този дух днес.“

Тухел подчерта, че след почивката отборът е нямал какво да губи и е трябвало да действа смело. „Нямаше какво да загубим във втората част. Трябваше да натиснем здраво, за да стигнем до победата. Страхотна реакция! Просто страхотно реагира нашият отбор срещу един труден опонент.“

С този успех Англия започва Мондиал 2026 по най-добрия възможен начин и изпраща ясен сигнал към останалите фаворити в турнира.


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  • 1 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Да бе... след измислената дузпа да ви вкарат в играта първото полувреме второто играхте...
    И пак ейле половината отбор беше бял...

    07:21 18.06.2026

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