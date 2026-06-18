Президентът на ФИФА с огромен жест към паметта на Диого Жота преди мача на Португалия

Президентът на ФИФА Джани Инфантино направи силен и емоционален жест минути преди началото на мача между Португалия и Демократична република Конго от груповата фаза на Световното първенство 2026.

Лидерът на световния футбол посети и поздрави семейството на Жоаким и Изабел Силва – родителите на трагично загиналите португалски национали Диого Жота и Андре Силва, чиито загуби разтърсиха футболната общност преди старта на сезон 2025/2026.

Двамата футболисти, считани за едни от най-ярките таланти на португалския футбол, загинаха при инцидент, който остави дълбока следа както в националния отбор, така и в клубовете им.

Диого Жота, ключова фигура в атаката на Ливърпул и един от лидерите на португалския тим, и Андре Силва, доказан голмайстор с дългогодишна кариера в националния състав, бяха сред най-обичаните играчи от феновете.

Инфантино отдели време да разговаря с родителите им, като подчерта значението на двамата братя за футбола и за португалската нация. Срещата се проведе в Хюстън, където Португалия започна участието си на Мондиала.

В социалната мрежа Instagram президентът на ФИФА сподели своите впечатления от срещата:

„Имах честта да се срещна с Жоаким Силва и Изабел Силва – родителите на покойните португалски братя Диого и Андре Силва – преди първия мач на Португалия от Световното първенство срещу Демократична република Конго в Хюстън.

Да представя Португалия на този турнир бе голяма мечта на Диого, която той споделяше с всички, които го обичаха. Като празнуваме тези моменти на единност, ние продължаваме да пазим Диого и Андре в нашите мисли.“

Инфантино благодари на семейството за възможността да ги приветства лично и подчерта, че паметта на двамата футболисти остава жива в сърцата на милиони фенове по света.