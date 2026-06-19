Тейлър Фриц обърна развоя срещу Шелтън и се класира на полуфиналите в Хале

Тейлър Фриц най-сетне намери отговор на предизвикателството, което Бен Шелтън му поставяше през последните месеци. След две болезнени поражения от своя сънародник – първо на финала в Далас през февруари, а след това и на тревните кортове в Щутгарт само преди седмица – световният номер 9 показа характер и обърна развоя в четвъртфиналния сблъсък на турнира в Хале.

Двубоят между двамата американци се превърна в истински спектакъл, доминиран от мощни сервиси и напрегнати разигравания. Фриц наниза впечатляващите 24 аса и не позволи на Шелтън да реализира нито един пробив, като отрази всички четири възможности за брейк. От своя страна, левичарят от Атланта също впечатли с 15 аса.

Трите сета преминаха през тайбрек, а напрежението достигна връхната си точка във втория, когато Шелтън пропусна златен шанс да затвори мача – при 7:6 в тайбрека изпрати форхенд в аут и изпусна мачбола си. В решителния трети сет Фриц показа по-здрави нерви и се възползва от четири непредизвикани грешки на съперника, за да затвори мача след почти три часа битка – 6-7(5), 7-6(8), 7-6(3).

Този успех е особено сладък за Фриц, тъй като бележи първата му победа срещу тенисист от Топ 10 след ноември миналата година, когато надделя над Лоренцо Музети на Финалите на ATP. След края на двубоя Фриц не скри облекчението си: „Честно казано, не знам дали щях да понеса още една такава загуба от Бен. В предишните ни срещи аз имах повече шансове, но днес ролите се обърнаха. Щастлив съм, че успях да се справя“, сподели той пред публиката.

В битка за място на финала в Хале, 28-годишният американец ще се изправи срещу победителя от двубоя между Александър Зверев и Рафаел Колиньон.