Григор Димитров стартира срещу квалификант на турнира в Майорка

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира на трева от сериите АТП 250 в Майорка, който ще се проведе през следващата седмица.
Жребият бе благосклонен към бившия номер 3, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам.
При успех във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария.
Турнирът в Майорка е с награден фонд от 612 хиляди евро и е последната проверка преди началото на най-големата надпревара на трева - "Уимбълдън".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
20:35 20.06.2026
2 Да, да
пИчели!
21:58 20.06.2026
3 Перо
22:17 20.06.2026