Григор Димитров стартира срещу квалификант на турнира в Майорка

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира на трева от сериите АТП 250 в Майорка, който ще се проведе през следващата седмица.

Жребият бе благосклонен към бившия номер 3, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам.

При успех във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария.

Турнирът в Майорка е с награден фонд от 612 хиляди евро и е последната проверка преди началото на най-големата надпревара на трева - "Уимбълдън".