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Григор Димитров стартира срещу квалификант на турнира в Майорка

Григор Димитров стартира срещу квалификант на турнира в Майорка

20 Юни, 2026 19:59 694 3

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Жребият бе благосклонен към бившия номер 3, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам

Григор Димитров стартира срещу квалификант на турнира в Майорка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на турнира на трева от сериите АТП 250 в Майорка, който ще се проведе през следващата седмица.

Жребият бе благосклонен към бившия номер 3, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам.

При успех във втория кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария.

Турнирът в Майорка е с награден фонд от 612 хиляди евро и е последната проверка преди началото на най-големата надпревара на трева - "Уимбълдън".


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    20:35 20.06.2026

  • 2 Да, да

    0 0 Отговор
    И квалификантът....
    пИчели!

    21:58 20.06.2026

  • 3 Перо

    1 0 Отговор
    Кауна да се прибира в Хасково и да не пуска платени реклами с битовизми от личния живот, които не интересуват хората за 170-ят в ранг листата!

    22:17 20.06.2026

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