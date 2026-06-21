Александър Зверев намери шокиращата причина за загубата си от Тейлър Фриц

Шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев отпадна на полуфиналите на турнира на трева в Хале след драматично поражение от Тейлър Фриц с 6:7, 6:4, 7:5. По този начин бе прекъсната серията на германеца от 10 поредни победи на корта, като последната му загуба датираше от турнира в Рим през май. Въпреки че световният номер 3 не изигра слаб мач срещу намиращия се в отлична форма на трева американец, след края на срещата той разкри стряскащата причина за своето физическо неразположение по време на двубоя.

„Имах огромни проблеми с кръвната захар днес“, обясни на пресконференцията след мача шампионът от Ролан Гарос. „За съжаление, точно преди двубоя сензорът, който използвам, ми даде грешно отчитане на захарта. В резултат на това си инжектирах твърде голямо количество инсулин. След това по време на мача, или по-точно през първите 45 минути, трябваше да погълна почти 350 грама захар. В един момент става сложно. Наподобява малко на това да изпиеш три литра и половина кола по време на среща – вие също нямаше да се чувствате много добре.“

„Трябваше обаче да го направя, тъй като в противен случай щях да изпадна в постоянна хипогликемия. За първи път устройството прави толкова сериозен дефект. Използвам тази система от 2016 година, което е вече девет години, и за първи път греши толкова много. Точно заради това взех тази пауза в първия сет. Поставиха ми го наново в съблекалнята“, добави Зверев.

Въпреки разочароващото отпадане на крачка от финала в Хале, германецът остава сред големите фаворити за титлата на Уимбълдън, който стартира на 29 юни. Зверев ще бъде поставен под номер 2 в схемата в Лондон след оттеглянето на Карлос Алкарас и ще се надява да атакува втория си трофей от Големия шлем в кариерата. Основните му конкуренти в английската столица се очертава да бъдат Яник Синер, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Бен Шелтън, въпреки че редица водещи имена, сред които Алкарас, Лоренцо Музети, Холгер Руне и Валентин Вашеро, вече отказаха участие в надпреварата.