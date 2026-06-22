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Пламтящи температури и изпитания за пилотите по време на Гран При на Австрия

Пламтящи температури и изпитания за пилотите по време на Гран При на Австрия

22 Юни, 2026 19:15 639 2

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Очакват се рекордни горещини, които ще поставят на изпитание както болидите, така и издръжливостта на състезателите във Формула 1 и Формула 2

Пламтящи температури и изпитания за пилотите по време на Гран При на Австрия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Този уикенд атмосферата на Ред Бул Ринг ще бъде буквално нажежена до червено. Докато феновете на моторните спортове тръпнат в очакване на поредната битка във Формула 1 между Люис Хамилтън и Мерцедес, както и на изявата на българската звезда Никола Цолов във Формула 2, времето се очертава като най-големия съперник на всички участници. Метеоролозите алармират за невиждани жеги, които ще превърнат надпреварите в истинско изпитание за човешката и машинната издръжливост.

Австрийската метеорологична служба ГеоСфер вече обяви жълт код за опасно високи температури. Прогнозите сочат, че жегата ще достигне до 34 градуса по Целзий по време на квалификациите и състезанията. Почти безоблачно небе и липса на вятър ще създадат условия, в които охлаждането на болидите ще бъде истинско предизвикателство, а управлението на гумите – мисия невъзможна. В комбинация с големите изкачвания и спускания на трасето в Шпилберг, пилотите ще трябва да се справят с допълнителен стрес върху двигателите и собствената си физика.

Макар че в други части на Европа термометрите ще прескочат дори 40 градуса, в Австрия температурите ще останат малко по-ниски, но достатъчно високи, за да разклатят баланса на силите. Петък ще посрещне състезателите с максимални 33 градуса, а през уикенда жегата ще се задържи между 33 и 34 градуса. Минималните стойности през нощта ще варират от 15 до 17 градуса, което няма да донесе особено облекчение за отборите и пилотите.

Въпреки че официалните прогнози не предвиждат дъжд, а шансът за валежи клони към нула, експерти от Sky Sports не изключват възможността за внезапни гръмотевични бури, които могат да объркат сметките на стратегиите в последния момент. Така или иначе, екстремните климатични условия гарантират, че всяка грешка ще се наказва безмилостно, а издръжливостта на пилотите ще бъде подложена на сериозно изпитание.

За българските фенове вниманието ще бъде приковано към Никола Цолов, който ще се опита да се пребори за челни позиции във Формула 2. В условията на екстремна жега, всяка секунда на пистата ще бъде решаваща, а адаптацията към тежките условия – ключ към успеха.

Гран При на Австрия тази година обещава не само зрелищни битки на трасето, но и истински тест за издръжливостта на всички участници.


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  • 1 Задължително

    3 0 Отговор
    Ще се гледа

    19:43 22.06.2026

  • 2 Да знаеш

    0 0 Отговор
    "Пламтящи температури"?!?
    Голям си глууппи.

    20:16 22.06.2026

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