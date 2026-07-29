Никола Цолов след трудния уикенд във Формула 2: Ще се върна по-силен от всякога!

Никола Цолов направи равносметка на представянето си в Будапеща, състезателния си манталитет и силната първа половина от сезона във Формула 2. Българският пилот на Campos Racing запази лидерството в шампионата, въпреки че трудният уикенд на „Хунгароринг“ му донесе само шест точки.

Цолов призна, че поетият риск в съботното състезание и последвалото наказание са попречили на отбора да постигне очакваните резултати.

„Отдавна не бяхме имали лош уикенд, но знаехме, че този момент ще дойде. За съжаление, твърде големият риск в събота ни коства няколко точки, а наказанието, което получихме за днес, наистина ни върна назад“, коментира Цолов.

Лидерът в класирането обаче приема случилото се като ценен урок, от който може да извлече ползи за оставащата част от кампанията.

„Можехме лесно да спечелим 15-16 точки, а си тръгнахме само с шест. Вчера беше трудно за преглъщане, но в крайна сметка се радвам, че се случи в такъв момент, защото това е част от процеса на учене. Имах, така да се каже, буфер да направя тази грешка, да се поуча и да се подобря за остатъка от годината. Това може само да ме мотивира“.

„Радвам се също, че днес (б.р. - в неделя) се завърнахме достойно след вчерашния провал. В известен смисъл, тъй като свършихме трудната работа досега, никога няма подходящ момент за лош уикенд, но отново, това е част от процеса на учене“.

Цолов подчерта, че реакцията след неуспехите е сред най-важните качества в битката за шампионската титла.

„За мен е важно колко бързо можеш да се изправиш на крака и да превърнеш негативното в позитивно. Това беше трудната част вчера (б.р. - миналата събота). Стига да свършиш тежката работа през нощта и сутринта, състезанието е лесната част, защото това е нещо, което вече трябва да имаш автоматично в себе си“.

Българският пилот обясни, че неблагоприятното развитие на надпреварата го е принудило да наваксва позициите си основно на пистата, където изпреварванията са изключително трудни.

„Днес (б.р. - миналата неделя) шансовете бяха малко против нас по отношение на стратегията и други неща. Не получихме възможност да наваксаме много, така че трябваше да свършим повечето работа на пистата.

„Но изпреварванията тук са почти невъзможни. Да изпреваря пет коли, след като бях въвлечен в инцидент в първата обиколка, където загубих три места, мисля, че е максимумът, който можехме да постигнем. Темпото също беше добро, така че честно казано се чувствам доста позитивно.“

Цолов разкри още, че автомобилът му не е бил сериозно засегнат от инцидента, след което анализира поведението на гумите при високите температури в Будапеща.

„Колата не се усещаше твърде зле след инцидента, така че мисля, че беше добре. Дори и да имах повреди, те със сигурност не ме забавяха. Знаехме, че меките гуми ще издържат доста. Когато температурите са високи, обикновено по-меките смеси се държат по-добре в сравнение с по-твърдите. Това е така, защото се пързаляш по-малко и ги прегряваш по-малко. Мисля, че това е основната причина, а когато е студено, се получава грейнинг“.

Стратегията на Campos Racing е била повлияна и от очакването за евентуално излизане на кола за сигурност, което в крайна сметка не се е случило.

„Днес (б.р. - миналата неделя), в горещия ден, знаехме, че меките гуми ще издържат по-дълго, може би това беше грешка. Останахме малко по-дълго на пистата със средно твърдите гуми Не можахме да влезем рано в бокса, за да изпреварим колите пред нас със същата стратегия, защото искахме да изчакаме и да видим дали ще има кола за сигурност, тъй като щях да изляза на втора позиция. Поехме този риск, но очевидно късметът не беше изцяло на наша страна днес. Но това е добре. Пазим го за по-добрите моменти“.

Въпреки разочарованието в Унгария, Българския лъв остава начело в генералното класиране с аванс от 20 точки и гледа с увереност към следващия кръг на „Монца“ в началото на септември.

„Досега сезонът е страхотен. Невероятно е, че вече минахме през девет кръга. Не се усети дълго, защото имахме много поредни състезания. Но като погледна назад, виждам толкова много позитиви. Научих много, имаше толкова добри и лоши моменти, емоции и в двете посоки. Все още водя с 20 точки, така че сега наистина мога да се откъсна малко и да си почина. Мисля, че тази почивка, за да осъзная всичко, което се случи, ще бъде полезна за мен. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и към това ще се стремя“, завърши Българския лъв.