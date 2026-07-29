Формула 1 подготвя план "Б" за стартa на сезон 2027

Формула 1 ще забави обявяването на календара си за 2027 година до есента поради несигурността дали плановете за старт на сезона в Близкия изток могат да се осъществят.

Войната в Иран вече оказа сериозно влияние върху тазгодишния график, като състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени, а все още няма гаранция, че финалните кръгове в Катар и Абу Даби ще се проведат. Макар че Формула 1 има резервен план за тази година, ако се наложат промени, ситуацията за следващия сезон е по-критична, тъй като се върти около откриващите състезания.

Според информация на The Race, като част от текущите договорни задължения, планът е Бахрейн да бъде домакин на откриването на сезон 2027 на 14 март, последвано от Гран При на Саудитска Арабия на 21 март. Поставянето на тези състезания в началото на сезона означава, че решенията за провеждането им са по-критични за отборите, тъй като ще имат голямо въздействие върху производството на болидите, логистиката и тавана на разходите. Отборите трябва да знаят възможно най-рано кога и къде ще се проведат тестовете и първото състезание, за да имат максимално време за подготовка.

В сряда главният изпълнителен директор на Ф1 Стефано Доменикали заяви, че Формула 1 ще представи официален календар след лятната пауза, базиран на готовността за провеждане на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия. Въпреки това, Ф1 осъзнава, че няма гаранции това да се случи, поради което се обмисля и план „Б“.

„Календарът, който ще бъде представен, да кажем през есента, ще бъде като един вид нормален план. Но, разбира се, в случай че ситуацията в Близкия изток не бъде разрешена, имаме опции, различен план.

„Ключовият момент за това, разбира се, е краят на годината, така че все още имаме много време, ако мога така да се изразя, за корекции.

„Имаме различни планове с различни готови опции, които ще отчетат факта, че ще запазим, във всеки случай, целта от 24 кръга и за следващата година“, каза Доменикали.

Формула 1 няма да изпитва недостиг на варианти, ако провеждането на състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия се окаже невъзможно. Предсезонните тестове например биха могли да бъдат преместени в Барселона.

Що се отнася до откриването на сезона, е малко вероятно спортът да иска да чака до датата на Гран При на Австралия на 4 април за първото си състезание, така че ще се търси заместник за март. От логистична гледна точка, свързана с транспорта и планирането, завръщане в Малайзия – която тази година е домакин на Гран При на Бахрейн – би имало голям смисъл.

Не е задължително Ф1 да добавя две заместващи състезания през март, тъй като предварителният график за 2027 година изглежда има подходящи свободни дати по-късно през годината, където могат да бъдат вмъкнати допълнителни събития. Например, има големи паузи около Гран при на Маями и Канада, където може да се проведе допълнително състезание.

По отношение на сроковете, доставчикът на гуми Пирели заяви, че минималният срок, от който се нуждае за доставка на гуми, е седем седмици. Това означава, че ще трябва да знаят мястото на предсезонните тестове до началото на 2027 година, а решението за първото състезание – около средата на януари.

Ето как би трябвало да изглежда календарът за сезон 2027 според The Race:

Гран При на Бахрейн – 14 март

Гран При на Саудитска Арабия – 21 март

Гран При на Австралия – 4 април

Гран При на Япония – 11 април

Гран При на Китай – 18 април

Гран При на Маями – 2 май

Гран При на Канада – 23 май

Гран При на Монако – 6 юни

Гран При на Португалия – 20 юни

Гран При на Великобритания – 4 юли

Гран При на Австрия – 11 юли

Гран При на Белгия – 25 юли

Гран При на Унгария – 1 август

Гран При на Италия – 5 септември

Гран При на Испания – 12 септември

Гран При на Азербайджан – 26 септември

Гран При на Турция – 3 октомври

Гран При на Сингапур – 10 октомври

Гран При на САЩ – 24 октомври

Гран При на Мексико Сити – 31 октомври

Гран При на Сао Пауло – 14 ноември

Гран При на Лас Вегас – 21 ноември

Гран При на Катар – 5 декември

Гран При на Абу Даби – 12 декември