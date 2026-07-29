Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Формула 1 подготвя план "Б" за стартa на сезон 2027

Формула 1 подготвя план "Б" за стартa на сезон 2027

29 Юли, 2026 17:30 253 0

  • формула 1-
  • спорт-
  • календар

Макар че Формула 1 има резервен план за тази година, ако се наложат промени, ситуацията за следващия сезон е по-критична, тъй като се върти около откриващите състезания

Формула 1 подготвя план "Б" за стартa на сезон 2027 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Формула 1 ще забави обявяването на календара си за 2027 година до есента поради несигурността дали плановете за старт на сезона в Близкия изток могат да се осъществят.

Войната в Иран вече оказа сериозно влияние върху тазгодишния график, като състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени, а все още няма гаранция, че финалните кръгове в Катар и Абу Даби ще се проведат. Макар че Формула 1 има резервен план за тази година, ако се наложат промени, ситуацията за следващия сезон е по-критична, тъй като се върти около откриващите състезания.

Според информация на The Race, като част от текущите договорни задължения, планът е Бахрейн да бъде домакин на откриването на сезон 2027 на 14 март, последвано от Гран При на Саудитска Арабия на 21 март. Поставянето на тези състезания в началото на сезона означава, че решенията за провеждането им са по-критични за отборите, тъй като ще имат голямо въздействие върху производството на болидите, логистиката и тавана на разходите. Отборите трябва да знаят възможно най-рано кога и къде ще се проведат тестовете и първото състезание, за да имат максимално време за подготовка.

В сряда главният изпълнителен директор на Ф1 Стефано Доменикали заяви, че Формула 1 ще представи официален календар след лятната пауза, базиран на готовността за провеждане на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия. Въпреки това, Ф1 осъзнава, че няма гаранции това да се случи, поради което се обмисля и план „Б“.

„Календарът, който ще бъде представен, да кажем през есента, ще бъде като един вид нормален план. Но, разбира се, в случай че ситуацията в Близкия изток не бъде разрешена, имаме опции, различен план.

„Ключовият момент за това, разбира се, е краят на годината, така че все още имаме много време, ако мога така да се изразя, за корекции.

„Имаме различни планове с различни готови опции, които ще отчетат факта, че ще запазим, във всеки случай, целта от 24 кръга и за следващата година“, каза Доменикали.

Формула 1 няма да изпитва недостиг на варианти, ако провеждането на състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия се окаже невъзможно. Предсезонните тестове например биха могли да бъдат преместени в Барселона.

Що се отнася до откриването на сезона, е малко вероятно спортът да иска да чака до датата на Гран При на Австралия на 4 април за първото си състезание, така че ще се търси заместник за март. От логистична гледна точка, свързана с транспорта и планирането, завръщане в Малайзия – която тази година е домакин на Гран При на Бахрейн – би имало голям смисъл.

Не е задължително Ф1 да добавя две заместващи състезания през март, тъй като предварителният график за 2027 година изглежда има подходящи свободни дати по-късно през годината, където могат да бъдат вмъкнати допълнителни събития. Например, има големи паузи около Гран при на Маями и Канада, където може да се проведе допълнително състезание.

По отношение на сроковете, доставчикът на гуми Пирели заяви, че минималният срок, от който се нуждае за доставка на гуми, е седем седмици. Това означава, че ще трябва да знаят мястото на предсезонните тестове до началото на 2027 година, а решението за първото състезание – около средата на януари.

Ето как би трябвало да изглежда календарът за сезон 2027 според The Race:

Гран При на Бахрейн – 14 март

Гран При на Саудитска Арабия – 21 март

Гран При на Австралия – 4 април

Гран При на Япония – 11 април

Гран При на Китай – 18 април

Гран При на Маями – 2 май

Гран При на Канада – 23 май

Гран При на Монако – 6 юни

Гран При на Португалия – 20 юни

Гран При на Великобритания – 4 юли

Гран При на Австрия – 11 юли

Гран При на Белгия – 25 юли

Гран При на Унгария – 1 август

Гран При на Италия – 5 септември

Гран При на Испания – 12 септември

Гран При на Азербайджан – 26 септември

Гран При на Турция – 3 октомври

Гран При на Сингапур – 10 октомври

Гран При на САЩ – 24 октомври

Гран При на Мексико Сити – 31 октомври

Гран При на Сао Пауло – 14 ноември

Гран При на Лас Вегас – 21 ноември

Гран При на Катар – 5 декември

Гран При на Абу Даби – 12 декември


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове