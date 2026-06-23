Световно 2026 зад кулисите: Потоп във Филаделфия, изгубени багажи и Кристиано Роналдо срещу... климатиците

Докато битките на терените в САЩ, Канада и Мексико стават все по-нажежени, истинското шоу често остава извън обсега на телевизионните камери. Последните часове предложиха на феновете всичко – от природни бедствия и куриозни логистични кошмари до искри в лагерите на големите фаворити.

Ето най-горещите и забавни инциденти от кулоарите на Световното първенство.

Бурята във Филаделфия: Френските фенове с импровизиран плаж в тунелите

Безспорно най-куриозният момент от изминалата нощ дойде от мача Франция – Ирак (3:0) във Филаделфия. Двубоят бе прекъснат за рекордно дълго време заради жестока гръмотевична буря и порои. Докато футболистите чакаха в съблекалните, част от покрива на стадиона протече, наводнявайки долните сектори. Вместо да се паникьосат, група френски привърженици събуха обувките си, извадиха плажни кърпи и започнаха да симулират „слънчеви бани“ под течащата вода, пеейки „Марсилезата“. Видеото бързо стана вайръл в TikTok, събирайки милиони гледания.

Кристиано Роналдо във война с климатичната инсталация в Тексас

Португалия се готви за решителния си мач с Узбекистан в Хюстън, но голямата тема в лагера на „мореплавателите“ се оказа... температурата. Според изтекли информации от португалските медии, Кристиано Роналдо е вдигнал сериозен скандал на мениджмънта на петзвездния хотел, в който е отседнал тимът. Нападателят се оплакал, че мощната централна климатична инсталация е твърде шумна и създава опасност от настинка преди ключовия сблъсък. Местните домакини е трябвало да изключат вентилацията на целия етаж и да доставят специални безшумни уреди, за да гарантират спокойствието на суперзвездата.

Сенегал игра с чужди кори след логистичен гаф

Африканският тим на Сенегал претърпя драматична загуба с 2:3 от Норвегия, но драмата за тях започна още преди първия съдийски сигнал. Заради объркан полет на авиокомпания, част от контейнерите с допълнителна екипировка на тима бяха изпратени погрешка в Маями вместо в Ню Йорк. Наложи се администраторите на Сенегал да купуват предпазни кори за колене и глезени буквално в последния момент от местен спортен магазин до „МетЛайф Стейдиъм“, което предизвика леко закъснение в загрявката на отбора.

Иракски фен нахлу на терена... за да прегърне съдията

Обикновено феновете нахлуват на терена, за да се докоснат до Мбапе или Меси. Снощи обаче привърженик на Ирак изненада охраната, тичайки право към главния рефер на мача с Франция. Мъжът прегърна стъписания арбитър в знак на протест срещу отсъдена засада, преди да бъде повален от стюардите. Случаят завърши с усмивки, но ФИФА вече разследва пропуските в сигурността на стадиона.

Скандал в лагера на Хърватия преди мача на истината

В лагера на Хърватия напрежението е ескалирало до краен предел преди сблъсъка с Панама. Местни журналисти съобщават за остър спор на висок тон между двама от ветераните в отбора по време на закритата тактическа тренировка. Селекционерът Златко Далич е бил принуден да прекрати заниманието предсрочно, за да успокои страстите. Хърватите имат спешна нужда от победа, а нервите в тима очевидно не издържат.