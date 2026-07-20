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Световните медии: Футболът победи!

Световните медии: Футболът победи!

20 Юли, 2026 13:24 1 119 8

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  • спортни новини

Испанската магия покори света: Втори златен връх за „Ла Роха“

Световните медии: Футболът победи! - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испания изписа нова златна страница в историята на световния футбол, след като надделя над Аржентина с 1:0 след продължения и грабна втората си световна титла. Световните медии не пестят суперлативи за „Ла Роха“, която под ръководството на Луис де ла Фуенте демонстрира класа, характер и вдъхновение.

Испанските издания са единодушни – това е моментът, който ще се помни поколения наред.

„Mundo Deportivo“ възкликва: „Исторически мач, който пренаписа съдбата на цяла нация!“.

„Marca“ обявява Феран Торес за герой, след като неговият гол в 106-ата минута донесе триумфа.

„AS“ подчертава доминацията на Испания – цели 20 удара към вратата срещу едва два за Аржентина.

„El Mundo“ отбелязва символичния край на ерата на Меси на световните първенства.

Аржентинските медии отдават заслуженото на своите любимци.

„La Nación“ говори за „края на една мечта“, докато „La Capital“ описва как „гаучосите“ са се борили до последната капка сили, но са отстъпили с чест.

„Olé“ и „Clarín“ благодарят на Лионел Меси за още един незабравим турнир и подчертават, че Аржентина напуска Мондиала с високо вдигнати глави.

„Diario Popular“ признава превъзходството на Испания, но не крие гордостта от представянето на своите.

Великобритания съчувства на Меси, но приветства победата на Испания.

„Daily Mail“ говори за „разбито сърце“, а „Telegraph“ възхвалява триумфа на спорта над драмата.

Френският „L’Equipe“ нарича Испания „новите крале“, а италианската „Gazzetta dello Sport“ е категорична: „Само Испания заслужаваше тази титла!“.

Бразилският „GloboEsporte“ отбелязва историческия успех – две световни титли за Испания през XXI век.

Американското издание „The Athletic“ акцентира върху решаващата роля на Феран Торес и отбелязва, че 39-годишният Меси не успя да блесне в последния си финал. Атмосферата на стадиона и напрежението на терена превърнаха финала в истински спектакъл.

Без значение от националните пристрастия, медиите по цял свят са категорични – футболът излезе победител!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 27 Отговор
    Един ПРЕСИЛЕН червен картон реши мача❗
    А нито съдията отиде да гледа монитора, нито от ВАР го извикаха❗
    След "ръката" на Богдан Дочев, пак балкански съдия прецака Аржентина😔
    Не че бяха по-силни, ни при изравнени сили един играч е от огромно значение❗

    Коментиран от #3, #4

    13:31 20.07.2026

  • 2 Сатана Z

    13 7 Отговор
    Индиянците от Пампасите бяха обърнали гръб в сектора с техните фенове при връчването на световната купа на испания .Жалко подобие на финал за световно първенство,в който примадоната Меси не се върна веднъж в защита а се разхождаше безцелно по терена с кисела физиономия през целия мач.
    Честито на Испания макар,че бяха принудени да се ръкуват с масов убиец

    13:36 20.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Виждам, че доста хора са останали впечатлени от "простреляният лебед" , но да бяхте си пуснали 2-3 пъти на запис , а може и на каданс, ситуацията ❗
    Топката беше спорна, аржентинецът дори не замахна, а спря с двата крака прибрани❗
    Но спортисти, треньори и федерации подлежат на санкции, ако коментират съдийски решения❗

    14:03 20.07.2026

  • 4 Дичо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И как по точно българския съдия прецака Аржентина, пи положение, че Марадона вкара с ръка?

    Коментиран от #6

    14:08 20.07.2026

  • 5 Лионел Андерс Меси

    0 5 Отговор
    Испанците смръдят на манн галска потт

    14:33 20.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дичо":

    ....Прецака финал с Аржентина....
    мой пропуск, извинявай😔
    Дали не е умишлено да назначават за финал съдии- анонимници, които не са на нивото на мач-финал за определяне на Световен шампион❗

    14:58 20.07.2026

  • 7 Меси Провала

    2 0 Отговор
    Меси Дузпата отново провали Аржентина

    15:13 20.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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