Световните медии: Футболът победи!

Испания изписа нова златна страница в историята на световния футбол, след като надделя над Аржентина с 1:0 след продължения и грабна втората си световна титла. Световните медии не пестят суперлативи за „Ла Роха“, която под ръководството на Луис де ла Фуенте демонстрира класа, характер и вдъхновение.
Испанските издания са единодушни – това е моментът, който ще се помни поколения наред.
„Mundo Deportivo“ възкликва: „Исторически мач, който пренаписа съдбата на цяла нация!“.
„Marca“ обявява Феран Торес за герой, след като неговият гол в 106-ата минута донесе триумфа.
„AS“ подчертава доминацията на Испания – цели 20 удара към вратата срещу едва два за Аржентина.
„El Mundo“ отбелязва символичния край на ерата на Меси на световните първенства.
Аржентинските медии отдават заслуженото на своите любимци.
„La Nación“ говори за „края на една мечта“, докато „La Capital“ описва как „гаучосите“ са се борили до последната капка сили, но са отстъпили с чест.
„Olé“ и „Clarín“ благодарят на Лионел Меси за още един незабравим турнир и подчертават, че Аржентина напуска Мондиала с високо вдигнати глави.
„Diario Popular“ признава превъзходството на Испания, но не крие гордостта от представянето на своите.
Великобритания съчувства на Меси, но приветства победата на Испания.
„Daily Mail“ говори за „разбито сърце“, а „Telegraph“ възхвалява триумфа на спорта над драмата.
Френският „L’Equipe“ нарича Испания „новите крале“, а италианската „Gazzetta dello Sport“ е категорична: „Само Испания заслужаваше тази титла!“.
Бразилският „GloboEsporte“ отбелязва историческия успех – две световни титли за Испания през XXI век.
Американското издание „The Athletic“ акцентира върху решаващата роля на Феран Торес и отбелязва, че 39-годишният Меси не успя да блесне в последния си финал. Атмосферата на стадиона и напрежението на терена превърнаха финала в истински спектакъл.
Без значение от националните пристрастия, медиите по цял свят са категорични – футболът излезе победител!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А нито съдията отиде да гледа монитора, нито от ВАР го извикаха❗
След "ръката" на Богдан Дочев, пак балкански съдия прецака Аржентина😔
Не че бяха по-силни, ни при изравнени сили един играч е от огромно значение❗
Коментиран от #3, #4
13:31 20.07.2026
2 Сатана Z
Честито на Испания макар,че бяха принудени да се ръкуват с масов убиец
13:36 20.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Виждам, че доста хора са останали впечатлени от "простреляният лебед" , но да бяхте си пуснали 2-3 пъти на запис , а може и на каданс, ситуацията ❗
Топката беше спорна, аржентинецът дори не замахна, а спря с двата крака прибрани❗
Но спортисти, треньори и федерации подлежат на санкции, ако коментират съдийски решения❗
14:03 20.07.2026
4 Дичо
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И как по точно българския съдия прецака Аржентина, пи положение, че Марадона вкара с ръка?
Коментиран от #6
14:08 20.07.2026
5 Лионел Андерс Меси
14:33 20.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Дичо":....Прецака финал с Аржентина....
мой пропуск, извинявай😔
Дали не е умишлено да назначават за финал съдии- анонимници, които не са на нивото на мач-финал за определяне на Световен шампион❗
14:58 20.07.2026
7 Меси Провала
15:13 20.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.