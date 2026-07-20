Световните медии: Футболът победи!

Испания изписа нова златна страница в историята на световния футбол, след като надделя над Аржентина с 1:0 след продължения и грабна втората си световна титла. Световните медии не пестят суперлативи за „Ла Роха“, която под ръководството на Луис де ла Фуенте демонстрира класа, характер и вдъхновение.

Испанските издания са единодушни – това е моментът, който ще се помни поколения наред.

„Mundo Deportivo“ възкликва: „Исторически мач, който пренаписа съдбата на цяла нация!“.

„Marca“ обявява Феран Торес за герой, след като неговият гол в 106-ата минута донесе триумфа.

„AS“ подчертава доминацията на Испания – цели 20 удара към вратата срещу едва два за Аржентина.

„El Mundo“ отбелязва символичния край на ерата на Меси на световните първенства.

Аржентинските медии отдават заслуженото на своите любимци.

„La Nación“ говори за „края на една мечта“, докато „La Capital“ описва как „гаучосите“ са се борили до последната капка сили, но са отстъпили с чест.

„Olé“ и „Clarín“ благодарят на Лионел Меси за още един незабравим турнир и подчертават, че Аржентина напуска Мондиала с високо вдигнати глави.

„Diario Popular“ признава превъзходството на Испания, но не крие гордостта от представянето на своите.

Великобритания съчувства на Меси, но приветства победата на Испания.

„Daily Mail“ говори за „разбито сърце“, а „Telegraph“ възхвалява триумфа на спорта над драмата.

Френският „L’Equipe“ нарича Испания „новите крале“, а италианската „Gazzetta dello Sport“ е категорична: „Само Испания заслужаваше тази титла!“.

Бразилският „GloboEsporte“ отбелязва историческия успех – две световни титли за Испания през XXI век.

Американското издание „The Athletic“ акцентира върху решаващата роля на Феран Торес и отбелязва, че 39-годишният Меси не успя да блесне в последния си финал. Атмосферата на стадиона и напрежението на терена превърнаха финала в истински спектакъл.

Без значение от националните пристрастия, медиите по цял свят са категорични – футболът излезе победител!