Лионел Меси: „Испания заслужаваше победата, но Аржентина няма за какво да се срамува“

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 завърши с горчив привкус за Аржентина и нейния капитан Лионел Меси. След изтощителни 120 минути на терена, „албиселесте“ отстъпиха с 0:1 на Испания, която демонстрира по-организирана и вдъхновена игра в решаващите моменти.
Веднага след последния съдийски сигнал, осемкратният носител на „Златната топка“ не скри разочарованието си, но и отдаде заслуженото на съперника. „Чувствам се тъжен, но трябва да признаем, че не показахме най-доброто от себе си. Испанците бяха по-силни и заслужиха победата. Това е част от футбола – понякога трябва да приемеш загубата с вдигната глава“, сподели Меси пред ESPN.
Въпреки поражението, Меси не пропусна да изрази признателността си към съотборниците и цялата нация: „Не бива да забравяме всичко, което постигнахме заедно. Благодаря на всеки един от отбора, на треньорския щаб и на всички аржентинци, които ни подкрепяха безрезервно.“
Дори и в този труден момент, аржентинската суперзвезда записа нови страници в историята на футбола. Меси стана едва вторият играч, участвал в три финала на Световно първенство – постижение, което досега принадлежеше само на бразилеца Кафу. Освен това, на 39-годишна възраст, той се превърна в най-възрастния полеви футболист, играл на финал на Мондиал, изпреварвайки легендарния швед Гунар Грен.
Въпреки впечатляващото постижение на Меси, абсолютният рекорд за най-възрастен участник във финал на Световно първенство все още принадлежи на италианския страж Дино Дзоф, който през 1982 г. триумфира на 40 години и 133 дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:12 20.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
11:13 20.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #6
11:14 20.07.2026
4 сектант
11:20 20.07.2026
5 е добра игра и малко голове
11:40 20.07.2026
6 Ококорен
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":чак пък равностоен, едва след гола накрая аржентинците си спомниха, че и испанците имат врата
11:44 20.07.2026
7 Гъдьо Гъдев
11:46 20.07.2026
8 Лопата Орешник
11:47 20.07.2026
9 Бете Меси ти си най великият
Това 1:0 беше най малкото с което можехте да си тръгнете .отменен гол паредес беше за втори жълт,въобще викай ура че не отнесохте поне тройка с гарнитура
11:53 20.07.2026
10 Без меско тия са
90мин яко чобанско блъскане на противника
А отпред квото стане
11:57 20.07.2026
11 Радомир
11:57 20.07.2026
12 С 300 зора ви добутаха до финала
Коментиран от #14
12:04 20.07.2026
13 Добре
12:15 20.07.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #12 от "С 300 зора ви добутаха до финала":Ама наистина беше добутване! Никога не бях виждал толкова небалансирано разпределение на отборите в различните потоци! Самият факт, че е възможно от едната страна да са Кабо Верде, Египет, Швейцария, а от другата Испания, Франция, Холандия, Португалия говори ако не за реден павилион, то поне за пълна недомислица! В крайна сметка всичко беше калкулирано така , че топ 4 отбора да не могат да се срещнат преди да останат само 4 отбора!
12:15 20.07.2026
15 Айляк
Да, разбираемо е това, което той казва, защото е аржентинец.
Но вчера гаучосите се представиха два пъти по-лошо и от Аржентина през 1990г. , срещу ФРГ.
През 1990г. Аржентина беше обезкървена срещу ФРГ и пак се представи по-добре в офанзивен план, отколкото вчера.
Тогава гаучосите пак изкараха секирите, грубостите от тяхна страна бяха едва ли не през минута, за което получиха и два червени картони, но не бяха толкова беззъби, колкото вчера.
Вчера Аржентина също трябваше да получи два червени картони, а се размина само с един.
Леандро Паредес влезе като резерва, а така и не разбрах как изкара цял мач - за гонене си беше отвсякъде този касапин.
За капак Паредес спретна и меле след мача.
Ето тези неща бяха срамни, Лео.
Както беше срамно, че ти Лео подгони съдията да даде червен картон на Кукурея, затова че си е закрил устата в спор с теб:))
Слаба, много слаба Аржентина вчера, която трябваше да бъде разгромена, а се размина с малко.
Марадонаа!!!
12:25 20.07.2026
16 Анонимен
12:30 20.07.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:33 20.07.2026
18 Пешо келешо
12:50 20.07.2026
19 пери
12:55 20.07.2026
20 Факт
13:11 20.07.2026