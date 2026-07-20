Лионел Меси: „Испания заслужаваше победата, но Аржентина няма за какво да се срамува“

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 завърши с горчив привкус за Аржентина и нейния капитан Лионел Меси. След изтощителни 120 минути на терена, „албиселесте“ отстъпиха с 0:1 на Испания, която демонстрира по-организирана и вдъхновена игра в решаващите моменти.

Веднага след последния съдийски сигнал, осемкратният носител на „Златната топка“ не скри разочарованието си, но и отдаде заслуженото на съперника. „Чувствам се тъжен, но трябва да признаем, че не показахме най-доброто от себе си. Испанците бяха по-силни и заслужиха победата. Това е част от футбола – понякога трябва да приемеш загубата с вдигната глава“, сподели Меси пред ESPN.

Въпреки поражението, Меси не пропусна да изрази признателността си към съотборниците и цялата нация: „Не бива да забравяме всичко, което постигнахме заедно. Благодаря на всеки един от отбора, на треньорския щаб и на всички аржентинци, които ни подкрепяха безрезервно.“

Дори и в този труден момент, аржентинската суперзвезда записа нови страници в историята на футбола. Меси стана едва вторият играч, участвал в три финала на Световно първенство – постижение, което досега принадлежеше само на бразилеца Кафу. Освен това, на 39-годишна възраст, той се превърна в най-възрастния полеви футболист, играл на финал на Мондиал, изпреварвайки легендарния швед Гунар Грен.

Въпреки впечатляващото постижение на Меси, абсолютният рекорд за най-възрастен участник във финал на Световно първенство все още принадлежи на италианския страж Дино Дзоф, който през 1982 г. триумфира на 40 години и 133 дни.