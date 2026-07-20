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Лионел Меси: „Испания заслужаваше победата, но Аржентина няма за какво да се срамува“

Лионел Меси: „Испания заслужаваше победата, но Аржентина няма за какво да се срамува“

20 Юли, 2026 11:11 1 460 20

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Легендарният капитан на „гаучосите“ с емоционални думи след драматичния финал на Мондиал 2026

Лионел Меси: „Испания заслужаваше победата, но Аржентина няма за какво да се срамува“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 завърши с горчив привкус за Аржентина и нейния капитан Лионел Меси. След изтощителни 120 минути на терена, „албиселесте“ отстъпиха с 0:1 на Испания, която демонстрира по-организирана и вдъхновена игра в решаващите моменти.

Веднага след последния съдийски сигнал, осемкратният носител на „Златната топка“ не скри разочарованието си, но и отдаде заслуженото на съперника. „Чувствам се тъжен, но трябва да признаем, че не показахме най-доброто от себе си. Испанците бяха по-силни и заслужиха победата. Това е част от футбола – понякога трябва да приемеш загубата с вдигната глава“, сподели Меси пред ESPN.

Въпреки поражението, Меси не пропусна да изрази признателността си към съотборниците и цялата нация: „Не бива да забравяме всичко, което постигнахме заедно. Благодаря на всеки един от отбора, на треньорския щаб и на всички аржентинци, които ни подкрепяха безрезервно.“

Дори и в този труден момент, аржентинската суперзвезда записа нови страници в историята на футбола. Меси стана едва вторият играч, участвал в три финала на Световно първенство – постижение, което досега принадлежеше само на бразилеца Кафу. Освен това, на 39-годишна възраст, той се превърна в най-възрастния полеви футболист, играл на финал на Мондиал, изпреварвайки легендарния швед Гунар Грен.

Въпреки впечатляващото постижение на Меси, абсолютният рекорд за най-възрастен участник във финал на Световно първенство все още принадлежи на италианския страж Дино Дзоф, който през 1982 г. триумфира на 40 години и 133 дни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Бих го утешил това момче за 100€.

    11:12 20.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 5 Отговор
    Тц. С тая игра, не.

    11:13 20.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    6 5 Отговор
    Абсолютно! Мачът завърши 0:0 ! Никой не победи! Равностойни отбори

    Коментиран от #6

    11:14 20.07.2026

  • 4 сектант

    14 0 Отговор
    тоя коментатор по БНТ1 ми идваше да му избия зъбте по ено време - страшен профан

    11:20 20.07.2026

  • 5 е добра игра и малко голове

    1 4 Отговор
    много зрители . аржентинския футбол е по атрактивен от европейския футбол . можеше и бразилия да е на финала . съдба . хората бяха много доволни . аз бях за испания . ама все едно . и да бяха аржентина победили . гледах само 2 полувреме и 2 продължения . добре беше смяната на треньора на испания . то и аргентина направиха смени . умориха се . аз не съм аржентинец . голямо шоу .

    11:40 20.07.2026

  • 6 Ококорен

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    чак пък равностоен, едва след гола накрая аржентинците си спомниха, че и испанците имат врата

    11:44 20.07.2026

  • 7 Гъдьо Гъдев

    6 1 Отговор
    Възрастен е вече. Ми той се затича пет пъти, по петнадесет метра. За целият мач Аржентина стреля два пъти и то извън вратата.

    11:46 20.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    9 3 Отговор
    Освен, че е първият отбор в историята, който не отправи нито един удар в редовното време! Все е имало бездушни и слаби отбори, но чак такава излагация е нямало!

    11:47 20.07.2026

  • 9 Бете Меси ти си най великият

    12 0 Отговор
    Но снощи бяхте много зле .
    Това 1:0 беше най малкото с което можехте да си тръгнете .отменен гол паредес беше за втори жълт,въобще викай ура че не отнесохте поне тройка с гарнитура

    11:53 20.07.2026

  • 10 Без меско тия са

    11 0 Отговор
    Нищо повече от един средняшки отбор от типа на Парагвай,Колумбия и подобни.
    90мин яко чобанско блъскане на противника
    А отпред квото стане

    11:57 20.07.2026

  • 11 Радомир

    2 1 Отговор
    Гном трябва да се срамувате от мръсна и брутална игра,от постоянни претенции,от подкрепата на Инфантино, целият свят ви мрази особено теб,кинта и половина

    11:57 20.07.2026

  • 12 С 300 зора ви добутаха до финала

    2 1 Отговор
    Ама видя се-не ставате. Още Египет трябваше да ви прати у дома.

    Коментиран от #14

    12:04 20.07.2026

  • 13 Добре

    2 1 Отговор
    Но, Испания беше отбор с инициатива и натиск, а противникът само се защитаваше. За мен, резултатът трябваше да е поне 2 на 0, още в края на редовното време.

    12:15 20.07.2026

  • 14 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "С 300 зора ви добутаха до финала":

    Ама наистина беше добутване! Никога не бях виждал толкова небалансирано разпределение на отборите в различните потоци! Самият факт, че е възможно от едната страна да са Кабо Верде, Египет, Швейцария, а от другата Испания, Франция, Холандия, Португалия говори ако не за реден павилион, то поне за пълна недомислица! В крайна сметка всичко беше калкулирано така , че топ 4 отбора да не могат да се срещнат преди да останат само 4 отбора!

    12:15 20.07.2026

  • 15 Айляк

    3 0 Отговор
    Моите уважения към Лео Меси, който безспорно е велик, гениален футболист, но...мисля, че Аржентина имаше от какво да се срамува във вчерашния финал.
    Да, разбираемо е това, което той казва, защото е аржентинец.
    Но вчера гаучосите се представиха два пъти по-лошо и от Аржентина през 1990г. , срещу ФРГ.
    През 1990г. Аржентина беше обезкървена срещу ФРГ и пак се представи по-добре в офанзивен план, отколкото вчера.
    Тогава гаучосите пак изкараха секирите, грубостите от тяхна страна бяха едва ли не през минута, за което получиха и два червени картони, но не бяха толкова беззъби, колкото вчера.
    Вчера Аржентина също трябваше да получи два червени картони, а се размина само с един.
    Леандро Паредес влезе като резерва, а така и не разбрах как изкара цял мач - за гонене си беше отвсякъде този касапин.
    За капак Паредес спретна и меле след мача.
    Ето тези неща бяха срамни, Лео.
    Както беше срамно, че ти Лео подгони съдията да даде червен картон на Кукурея, затова че си е закрил устата в спор с теб:))
    Слаба, много слаба Аржентина вчера, която трябваше да бъде разгромена, а се размина с малко.

    Марадонаа!!!

    12:25 20.07.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Играч номер едно на Аржентина това световно и на финала беше съдията

    12:30 20.07.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Ами срамно си е да играеш футбол като че ли е ръгби или боен спорт

    12:33 20.07.2026

  • 18 Пешо келешо

    1 1 Отговор
    Брей тук са се събрали най големите разбирачи на футбол

    12:50 20.07.2026

  • 19 пери

    2 0 Отговор
    Меси да извинява, ама отборът на Аржентина има доста, от което да се срамува. Показаха слаб футбол, играха грубо и нечестно, плюс изцепките след мача. Самият Меси не се презори особено. Испания напълно заслужи победата си и световната титла.

    12:55 20.07.2026

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    Меси ако не беше такъв Боклук като човек щях да те харесвам но ти си Отвратителна личност , а Вие по начало не заслужавахте да сте на финал защото Дефакто до там стигнахте без да сте играли с нито един Силен Съперник и въпреки че съперниците ви бяха все кажи речи лесни отбори вие с 300 зора ги побеждавахте...Трябваше да изиграете поне един мач срещу Холандия Франция или Португалия Мароко или пък Парагвай които Ритаха на коне , тогава да бъдете достоен Финалист а вие отидохте на Финал буквално след мачове с никакви отбори, за това и когато се срещнахте с по качествен отбор 100 минути гледахте мача от близо , А ако се бяхте сблъскали с някой по сериозен съперник то дори и на полуфинал Не заслужавахте да бъдете , същото се отнася и за Англия които отидоха на полуфинал без да играят с нито един Отбор смятан за Фаворит ..за това и се наложи да гледаме най Скучния Финал защото Вие Не Предложихте абсолютно нищо , Франция и Португалия изиграха къде къде по силни мачове срещу Испания , А не 120 минути да гледате топката от страни ! А публиката Заспа от скука !

    13:11 20.07.2026

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