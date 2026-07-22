Неймар оглави символичния отбор на разочарованията от Мондиал 2026

Световното първенство по футбол 2026 вече е в историята, но за някои от най-големите имена в спорта спомените ще останат горчиви. Престижната спортна медия ESPN публикува своята символична единайсеторка на най-големите разочарования от Мондиала, а в нея попаднаха футболисти, от които феновете очакваха много повече.

Вратарският пост е поверен на опитния Фернандо Муслера, който този път не успя да бъде сигурната опора за Уругвай и допусна редица фатални грешки.

В защитната линия откриваме Нико О'Райли и Марк Гехи от Англия – изненадващо присъствие, предвид бронзовите медали на "трите лъва". До тях застават Върджил ван Дайк (Нидерландия) и Йозуа Кимих (Германия), които също не оправдаха високите очаквания.

В средата на терена ESPN подрежда Скот Мактоминей (Шотландия), Федерико Валверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (САЩ), Бруно Фернандеш (Португалия) и Флориан Вирц (Германия). Всички те влязоха в турнира с амбиции и реноме, но представянето им остана под обичайното ниво.

Безспорно най-голямото име в този списък е Неймар. Бразилската суперзвезда не успя да изведе "селесао" до нови висоти и отпадането на петкратните световни шампиони още на осминафиналите след загуба с 1:2 от Норвегия бе шок за цялата футболна общественост. Така Неймар оглави символичния отбор на провалите – неочакван обрат за един от най-талантливите нападатели на своето поколение.