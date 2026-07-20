Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия след триумфа в САЩ

Испания е на върха на футболния свят за втори път в своята история, докато в Аржентина цари дълбока скръб.
Финалът на Световното първенство по футбол 2026 г., завършил с драматична победа за „Ла Роха“ с 1:0 след продължения срещу „Албиселесте“, отпуши коренно различни емоции на двата континента.
Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия
Към 5:15 часа българско време испанските градове продължават да бъдат парализирани от невиждани тържества. След победния гол на резервата Феран Торес в 106-ата минута на стадиона в Ню Джърси, милиони фенове в Мадрид, Барселона и Валенсия излязоха по улиците. В центъра на Мадрид площадите са залети от червено-жълти флагове, а десетки хиляди пеят и палят факли. Спортната редакция на FOX Sports съобщава за тотална доминация на Испания по време на мача и напълно заслужена еуфория в страната.
Испания направи историческо постижение, като в момента притежава едновременно световните титли при мъжете и при жените. Националният селекционер Луис де ла Фуенте, който на 65 години стана най-възрастният треньор, печелил Мондиал, бе вдигнат на ръце от футболистите, а младият феномен Ламин Ямал посвети титлата на цяла Испания.
Сълзи и гордост на Обелиска в Буенос Айрес
В същото време атмосферата в Буенос Айрес е коренно различна. Огромното множество, което се събра около емблематичния Обелиск и в публичните фен зони, потъна в пълно мълчание, последвано от сълзи. Това бе „последният танц“ на 39-годишния Лионел Меси на световно първенство, който остана на крачка от защитата на титлата от Катар.
Въпреки червения картон на Енцо Фернандес в края на редовното време и факта, че Аржентина игра с 10 души, феновете оценяват невероятната съпротива. Агенция Reuters предава от мястото на събитието, че разочарованието е огромно, но след първоначалния шок хиляди привърженици са започнали да скандират името на Меси в знак на благодарност за всичко, което е дал на родината си. В социалните мрежи и по улиците на столицата усещането е за край на една златна ера, но аржентинците остават горди със своите любимци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
06:06 20.07.2026
2 Зик
Коментиран от #4
06:21 20.07.2026
3 Злоба
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Щом искаш ето пиша РИТНИ ТОПКОВЦИ БЕЗ МОЗЪК .ДОВОЛЕН СЕГА .
Коментиран от #5
06:22 20.07.2026
4 Гост
До коментар #2 от "Зик":Това значи не е твоята тема . Не виждам смисъл въобще що си отворил и коментирал .. По скоро си някъв хейтър който се чувства длъжен да си напише негативното мнение.. От друга страна на никой не му пука кво харесваш и кво не
06:32 20.07.2026
5 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Злоба":Разбира се. Но нямах предвид коментиращите във форума, (тук си ги храним редовно), а смешниците, минаващи за "журналисти" в сайта. И не само в този, естествено.😎
06:34 20.07.2026