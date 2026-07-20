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Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия след триумфа в САЩ

Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия след триумфа в САЩ

20 Юли, 2026 05:19, обновена 20 Юли, 2026 05:26 1 176 5

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  • мадрид-
  • валенсия

Атмосферата в Буенос Айрес е коренно различна

Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия след триумфа в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испания е на върха на футболния свят за втори път в своята история, докато в Аржентина цари дълбока скръб.

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 г., завършил с драматична победа за „Ла Роха“ с 1:0 след продължения срещу „Албиселесте“, отпуши коренно различни емоции на двата континента.

Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия

Към 5:15 часа българско време испанските градове продължават да бъдат парализирани от невиждани тържества. След победния гол на резервата Феран Торес в 106-ата минута на стадиона в Ню Джърси, милиони фенове в Мадрид, Барселона и Валенсия излязоха по улиците. В центъра на Мадрид площадите са залети от червено-жълти флагове, а десетки хиляди пеят и палят факли. Спортната редакция на FOX Sports съобщава за тотална доминация на Испания по време на мача и напълно заслужена еуфория в страната.

Испания направи историческо постижение, като в момента притежава едновременно световните титли при мъжете и при жените. Националният селекционер Луис де ла Фуенте, който на 65 години стана най-възрастният треньор, печелил Мондиал, бе вдигнат на ръце от футболистите, а младият феномен Ламин Ямал посвети титлата на цяла Испания.

Сълзи и гордост на Обелиска в Буенос Айрес

В същото време атмосферата в Буенос Айрес е коренно различна. Огромното множество, което се събра около емблематичния Обелиск и в публичните фен зони, потъна в пълно мълчание, последвано от сълзи. Това бе „последният танц“ на 39-годишния Лионел Меси на световно първенство, който остана на крачка от защитата на титлата от Катар.

Въпреки червения картон на Енцо Фернандес в края на редовното време и факта, че Аржентина игра с 10 души, феновете оценяват невероятната съпротива. Агенция Reuters предава от мястото на събитието, че разочарованието е огромно, но след първоначалния шок хиляди привърженици са започнали да скандират името на Меси в знак на благодарност за всичко, което е дал на родината си. В социалните мрежи и по улиците на столицата усещането е за край на една златна ера, но аржентинците остават горди със своите любимци.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Спуквам се от смях като почнете с тия прякори "ла роха", "албиселесте", "фараони", "дюшекчии", "шахматисти" и т.н. Само не и малоумни "ритнитопковци". Това един път не съм ви видял да напишете.🤣

    Коментиран от #3

    06:06 20.07.2026

  • 2 Зик

    2 0 Отговор
    Любителите на ритни топковците в екстаз . Не изпадам в екстаз за нищо което не харесвам така беше и през 94 когато нашите ритни топковци стигнаха ЧЕТВЪРТО МЯСТО . и след това нищо абсолютно нищо, то нищо да правят най ги бива нашите .

    Коментиран от #4

    06:21 20.07.2026

  • 3 Злоба

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Щом искаш ето пиша РИТНИ ТОПКОВЦИ БЕЗ МОЗЪК .ДОВОЛЕН СЕГА .

    Коментиран от #5

    06:22 20.07.2026

  • 4 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зик":

    Това значи не е твоята тема . Не виждам смисъл въобще що си отворил и коментирал .. По скоро си някъв хейтър който се чувства длъжен да си напише негативното мнение.. От друга страна на никой не му пука кво харесваш и кво не

    06:32 20.07.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злоба":

    Разбира се. Но нямах предвид коментиращите във форума, (тук си ги храним редовно), а смешниците, минаващи за "журналисти" в сайта. И не само в този, естествено.😎

    06:34 20.07.2026

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