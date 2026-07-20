Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия след триумфа в САЩ

Испания е на върха на футболния свят за втори път в своята история, докато в Аржентина цари дълбока скръб.

Финалът на Световното първенство по футбол 2026 г., завършил с драматична победа за „Ла Роха“ с 1:0 след продължения срещу „Албиселесте“, отпуши коренно различни емоции на двата континента.

Луд купон по улиците на Мадрид и Валенсия

Към 5:15 часа българско време испанските градове продължават да бъдат парализирани от невиждани тържества. След победния гол на резервата Феран Торес в 106-ата минута на стадиона в Ню Джърси, милиони фенове в Мадрид, Барселона и Валенсия излязоха по улиците. В центъра на Мадрид площадите са залети от червено-жълти флагове, а десетки хиляди пеят и палят факли. Спортната редакция на FOX Sports съобщава за тотална доминация на Испания по време на мача и напълно заслужена еуфория в страната.

Испания направи историческо постижение, като в момента притежава едновременно световните титли при мъжете и при жените. Националният селекционер Луис де ла Фуенте, който на 65 години стана най-възрастният треньор, печелил Мондиал, бе вдигнат на ръце от футболистите, а младият феномен Ламин Ямал посвети титлата на цяла Испания.

Сълзи и гордост на Обелиска в Буенос Айрес

В същото време атмосферата в Буенос Айрес е коренно различна. Огромното множество, което се събра около емблематичния Обелиск и в публичните фен зони, потъна в пълно мълчание, последвано от сълзи. Това бе „последният танц“ на 39-годишния Лионел Меси на световно първенство, който остана на крачка от защитата на титлата от Катар.

Въпреки червения картон на Енцо Фернандес в края на редовното време и факта, че Аржентина игра с 10 души, феновете оценяват невероятната съпротива. Агенция Reuters предава от мястото на събитието, че разочарованието е огромно, но след първоначалния шок хиляди привърженици са започнали да скандират името на Меси в знак на благодарност за всичко, което е дал на родината си. В социалните мрежи и по улиците на столицата усещането е за край на една златна ера, но аржентинците остават горди със своите любимци.