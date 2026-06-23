Дженаро Гатузо е новият треньор на Лацио

Дженаро Гатузо официално е назначен за старши треньор на Лацио. Римският клуб потвърди, че е подписал двугодишен договор с харизматичния специалист, който ще се опита да върне отбора на победния път след разочароващия сезон.
След като напусна поста селекционер на италианския национален отбор след драматичната загуба от Босна и Херцеговина в плейофите за Мондиал 2026, Гатузо е готов за ново предизвикателство.
Италианецът, известен със своята страст и борбен дух, ще се опита да вдъхне нов живот на „бианкочелестите“, които под ръководството на Маурицио Сари останаха едва на девето място в Серия А с 54 точки.
На 48 години, Гатузо вече има впечатляваща треньорска визитка. Кариерата му започва през 2013 година в швейцарския Сион, а след това преминава през редица клубове като Палермо, ОФИ Крит, Пиза, Милан, Наполи, Валенсия, Олимпик Марсилия и Хайдук Сплит. Сега, пред него стои задачата да изведе Лацио към нови върхове и да върне усмивките на феновете на „Олимпико“.
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Винаги ми е било интересно как това са два толкова различни свята!
16:59 23.06.2026