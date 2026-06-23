Дженаро Гатузо е новият треньор на Лацио

Дженаро Гатузо официално е назначен за старши треньор на Лацио. Римският клуб потвърди, че е подписал двугодишен договор с харизматичния специалист, който ще се опита да върне отбора на победния път след разочароващия сезон.

След като напусна поста селекционер на италианския национален отбор след драматичната загуба от Босна и Херцеговина в плейофите за Мондиал 2026, Гатузо е готов за ново предизвикателство.

Италианецът, известен със своята страст и борбен дух, ще се опита да вдъхне нов живот на „бианкочелестите“, които под ръководството на Маурицио Сари останаха едва на девето място в Серия А с 54 точки.

На 48 години, Гатузо вече има впечатляваща треньорска визитка. Кариерата му започва през 2013 година в швейцарския Сион, а след това преминава през редица клубове като Палермо, ОФИ Крит, Пиза, Милан, Наполи, Валенсия, Олимпик Марсилия и Хайдук Сплит. Сега, пред него стои задачата да изведе Лацио към нови върхове и да върне усмивките на феновете на „Олимпико“.