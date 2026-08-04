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Кевин Де Бройне остава верен на Наполи: Семейството и магията на Неапол надделяват над офертите от САЩ

Кевин Де Бройне остава верен на Наполи: Семейството и магията на Неапол надделяват над офертите от САЩ

4 Август, 2026 09:22 537 0

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Белгийската звезда избира стабилност и семейно щастие пред нови предизвикателства

Кевин Де Бройне остава верен на Наполи: Семейството и магията на Неапол надделяват над офертите от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Въпреки бурните слухове и примамливите предложения от другата страна на Атлантика, Кевин Де Бройне категорично е решил да продължи кариерата си в Наполи поне още един сезон. Решението, взето в тясно сътрудничество със семейството му, слага край на спекулациите за евентуален трансфер в Мейджър Лийг Сокър, където клубове като Чикаго Файър, Сан Диего ФК и Интер Маями проявяваха сериозен интерес към белгийския плеймейкър.

Миналият сезон не беше лек за Де Бройне. След като пристигна в Неапол с големи очаквания, тежка травма и тактическите експерименти на Антонио Конте поставиха под въпрос бъдещето му в Серия А. С идването на новия наставник Макс Алегри, известен със своята дефанзивна философия, изглеждаше почти сигурно, че белгиецът ще потърси ново предизвикателство. Въпреки това, според авторитетния трансферен журналист Саша Таволиери, Де Бройне е предпочел да остане на стадион "Диего Армандо Марадона".

Неапол не е просто поредната спирка в кариерата на Де Бройне. Градът, със своята неповторима атмосфера, слънчеви улици и топли хора, се е превърнал във втори дом за белгийската звезда. Именно тук той избра да отпразнува сватбата си и често се завръща за семейни ваканции. Тази емоционална връзка с града и подкрепата на близките му са ключовите фактори, които накланят везните в полза на оставането.

Ръководството на Наполи също не оставя място за съмнения. От клуба подчертават, че Де Бройне има действащ договор и няма никакви планове за раздяла. "Няма решения за взимане", заявяват лаконично от "Диего Марадона", с което потвърждават, че белгиецът остава ключова фигура в състава.


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