Въпреки бурните слухове и примамливите предложения от другата страна на Атлантика, Кевин Де Бройне категорично е решил да продължи кариерата си в Наполи поне още един сезон. Решението, взето в тясно сътрудничество със семейството му, слага край на спекулациите за евентуален трансфер в Мейджър Лийг Сокър, където клубове като Чикаго Файър, Сан Диего ФК и Интер Маями проявяваха сериозен интерес към белгийския плеймейкър.

Миналият сезон не беше лек за Де Бройне. След като пристигна в Неапол с големи очаквания, тежка травма и тактическите експерименти на Антонио Конте поставиха под въпрос бъдещето му в Серия А. С идването на новия наставник Макс Алегри, известен със своята дефанзивна философия, изглеждаше почти сигурно, че белгиецът ще потърси ново предизвикателство. Въпреки това, според авторитетния трансферен журналист Саша Таволиери, Де Бройне е предпочел да остане на стадион "Диего Армандо Марадона".

Неапол не е просто поредната спирка в кариерата на Де Бройне. Градът, със своята неповторима атмосфера, слънчеви улици и топли хора, се е превърнал във втори дом за белгийската звезда. Именно тук той избра да отпразнува сватбата си и често се завръща за семейни ваканции. Тази емоционална връзка с града и подкрепата на близките му са ключовите фактори, които накланят везните в полза на оставането.

Ръководството на Наполи също не оставя място за съмнения. От клуба подчертават, че Де Бройне има действащ договор и няма никакви планове за раздяла. "Няма решения за взимане", заявяват лаконично от "Диего Марадона", с което потвърждават, че белгиецът остава ключова фигура в състава.