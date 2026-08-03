Милан насочва поглед към Браим Диас от Реал Мадрид

След като трансферът на гръцкия младежки национал Константинос Карецас пропадна, ръководството на Милан не губи време и вече активно проучва нови възможности за подсилване на атакуващата си линия. 18-годишният талант от Генк предпочете да поеме към Борусия Дортмунд, оставяйки "росонерите" с празни ръце и амбиция за нови сделки.

Сред най-желаните имена в списъка на Милан изпъква Браим Диас – познато лице на тифозите от престоя си под наем на "Сан Сиро" между 2020 и 2023 година. Въпреки че испанският плеймейкър с марокански корени се завърна в Реал Мадрид, слуховете за евентуално негово завръщане в Милано не стихват. Въпреки това, "белият балет" едва ли ще се раздели лесно с 27-годишния си полузащитник, който се утвърди като ценен играч в състава на Карло Анчелоти.

Интерес към Браим Диас проявяваше и Ювентус, но "бианконерите" насочиха усилията си към Керим Алайбегович от Леверкузен, с когото вече подписаха договор. Това отваря вратата за Милан да се опита да върне Диас, макар и задачата да изглежда трудна.

Според авторитетното издание Corriere della Sera, Милан следи внимателно и други млади таланти. Сред тях са Итън Нванери от Арсенал – един от най-обещаващите английски халфове, както и Матиас Суле, който блести с екипа на Рома. И двамата са разглеждани като потенциални попълнения, които могат да внесат свежест и креативност в средната линия на "росонерите".