Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус вади 17 милиона евро за звездата на Болоня Йон Лукуми

Ювентус вади 17 милиона евро за звездата на Болоня Йон Лукуми

4 Август, 2026 08:37 509 2

  • ювентус-
  • йон лукуми-
  • трансфер-
  • болоня-
  • серия а-
  • италиански футбол-
  • футболни новини-
  • защитник-
  • трансферни слухове-
  • футболен пазар

"Старата госпожа" се прицелва в колумбийския бранител

Ювентус вади 17 милиона евро за звездата на Болоня Йон Лукуми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като официално обяви привличането на Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович, Ювентус не спира да търси свежи попълнения за предстоящия сезон. Италианският гранд е отправил конкретна оферта от 17 милиона евро към Болоня за централния защитник Йон Лукуми, разкриват източници от Апенините.

Докато Ювентус се наслаждава на лятното си турне в Хонконг и Югоизточна Азия, ръководството работи усилено зад кулисите, за да подсили отбраната на Лучано Спалети. Коло Муани и Алайбегович вече са част от състава, но „бианконерите“ са решени да добавят още класа в защитната линия.

Според информация на „Калчомеркато“, торинци са предложили петгодишен договор на Лукуми със заплата от 2,5 милиона евро на сезон. Колумбийският национал, който впечатли с изявите си в Серия А, е попаднал и в полезрението на други европейски клубове. Миналото лято Съндърланд прояви интерес, а наскоро и турският Бешикташ също е направил запитване.

Болоня не губи време и вече оглежда потенциални заместници. Сред обсъжданите имена са Росен Божинов от Пиза и Хуан Родригес от Каляри.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ревизор

    1 0 Отговор
    Много са скъпи тия тъмни лукуми.

    09:29 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове