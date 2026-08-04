Ювентус вади 17 милиона евро за звездата на Болоня Йон Лукуми

След като официално обяви привличането на Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович, Ювентус не спира да търси свежи попълнения за предстоящия сезон. Италианският гранд е отправил конкретна оферта от 17 милиона евро към Болоня за централния защитник Йон Лукуми, разкриват източници от Апенините.

Докато Ювентус се наслаждава на лятното си турне в Хонконг и Югоизточна Азия, ръководството работи усилено зад кулисите, за да подсили отбраната на Лучано Спалети. Коло Муани и Алайбегович вече са част от състава, но „бианконерите“ са решени да добавят още класа в защитната линия.

Според информация на „Калчомеркато“, торинци са предложили петгодишен договор на Лукуми със заплата от 2,5 милиона евро на сезон. Колумбийският национал, който впечатли с изявите си в Серия А, е попаднал и в полезрението на други европейски клубове. Миналото лято Съндърланд прояви интерес, а наскоро и турският Бешикташ също е направил запитване.

Болоня не губи време и вече оглежда потенциални заместници. Сред обсъжданите имена са Росен Божинов от Пиза и Хуан Родригес от Каляри.