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Левски със зрелищна победа над Етър във втората си контрола на лагера в Правец

Левски със зрелищна победа над Етър във втората си контрола на лагера в Правец

23 Юни, 2026 20:34 543 1

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  • хулио веласкес-
  • давид кусо-
  • оливер камдем-
  • мазир сула-
  • рейналдо

"Сините" сразиха съперника с 6:0

Левски със зрелищна победа над Етър във втората си контрола на лагера в Правец - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски и Етър (Велико Търново) изиграха контролен мач, на тренировъчната база в Правец. Възпитаниците на Хулио Веласкес буквално прегазиха своя опонент, като се поздравиха с категоричен успех – 6:0. Срещата бе част от подготовката на "сините" за новия сезон, а феновете имаха възможност да видят в действие някои от най-новите лица в отбора.

От първия съдийски сигнал Левски наложи високо темпо и не остави съмнения кой диктува събитията на терена. Само за едно полувреме столичани реализираха пет попадения, като Давид Кусо откри резултата в 13-ата минута. Малко по-късно Оливер Камдем удвои аванса, а Мазир Сула и Рейналдо (на два пъти) довършиха започнатото, превръщайки първата част в истински кошмар за "болярите".

След паузата наставникът Веласкес даде шанс на повече футболисти да се изявят, като направи редица промени в състава. Въпреки това, Левски продължи да доминира и стигна до шести гол. Младият Адриан Райчев, едно от новите попълнения, се възползва от отбит удар на Армстронг Око-Флекс и хладнокръвно прати топката в мрежата на Етър.

Това бе втората поредна убедителна победа за Левски по време на летния лагер, след като преди дни тимът се наложи с 4:0 над Академик (Свищов).

Предстоят още две контроли – на 27 юни срещу Ботев (Враца) и на 30 юни срещу сръбския Радник (Сурдулица).


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    ЗРЕЛИЩНО!Излъчваха го по Скай спорт хаха

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