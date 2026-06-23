Новини
Спорт »
Световен футбол »
Португалия срази Узбекистан - Кристиано Роналдо с голове на шест различни световни първенства

Португалия срази Узбекистан - Кристиано Роналдо с голове на шест различни световни първенства

23 Юни, 2026 22:04 961 6

  • хюстън-
  • португалия-
  • узбекистан-
  • мач-
  • група к-
  • световното първенство-
  • северна америка-
  • футбол-
  • рекорд-
  • кристиано роналдо-
  • роналдо

„Мореплавателите“ демонстрираха класа в Хюстън и оглавиха групата си

Португалия срази Узбекистан - Кристиано Роналдо с голове на шест различни световни първенства - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл, изигран на стадиона в Хюстън, националният отбор на Португалия разгроми Узбекистан с внушителното 5:0 във втория си мач от група "К" на Световното първенство в Северна Америка.

Още в шестата минута "мореплавателите" дадоха тон на срещата – Жоао Кансело проби по фланга и подаде ниско, а Кристиано Роналдо, винаги на точното място, откри резултата с прецизен удар. С този гол португалската легенда стана първият футболист, реализирал попадения на шест различни световни първенства – постижение, което ще остане в аналите на футбола.

Само девет минути по-късно, след нарушение срещу Жоао Феликс на границата на наказателното поле, Нуно Мендеш пое отговорността и с майсторски изстрел с левия крак удвои преднината на Португалия.

Узбекистан опита да се върне в мача, но защитата на "селесао" бе непробиваема.

В 39-ата минута Бруно Фернандеш изведе Роналдо на стрелкова позиция и мегазвездата не сгреши – 3:0 и втори гол за него в срещата.

След почивката португалците продължиха да доминират. В 58-ата минута, след заучено изпълнение на корнер, Абдукодир Хусанов от Узбекистан си отбеляза автогол, покачвайки резултата на 4:0.

В заключителните минути резервата Рафаел Леао оформи крайното 5:0, след като се възползва от подаване на Нелсон Семедо и безпощадно прати топката в мрежата.

Роналдо имаше още няколко възможности да оформи хеттрик, но този път късметът му изневери.

С този категоричен успех Португалия излиза начело в групата с 4 точки, докато Узбекистан остава на дъното без актив. По-късно днес предстои сблъсъкът между Колумбия и ДР Конго.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слабаци!

    5 6 Отговор
    Будалите от Узбекистан не знаят как да си построят стената.

    Коментиран от #2

    22:14 23.06.2026

  • 2 Нямаш право

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слабаци!":

    Да говориш за слабаци, защото България не е на световно, а Узбекистан са. Трябва да си по-нисък от тревата и да мълчиш. Капиш

    Коментиран от #5

    22:18 23.06.2026

  • 3 Сатана Z

    4 1 Отговор
    В квалификациите за СП в САШТ 2026 БГ дружината вкара 3 гола в 6 мача,а Роналдо вкара само два гола за един мач и не успя да подобри постижението на БГ националния.

    22:21 23.06.2026

  • 4 Дзак

    5 6 Отговор
    Истината е, че Роналдо играе с усмивка. Дори като направи пропуск, няма злоба. Водачът на бунта - Консейсао имаше едно добро от десет отигравания. Погледах малко.

    22:21 23.06.2026

  • 5 ЩЕ ГОВОРЯ КАКВОТО СИ ИСКАМ!

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нямаш право":

    ФУТБОЛЪТ Е ИГРА ЗА ОЛИГОФРЕНИ!

    22:37 23.06.2026

  • 6 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Който иска да е световен шампион само да не е Франция.Мбапе е много надут.

    22:49 23.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове