Португалия срази Узбекистан - Кристиано Роналдо с голове на шест различни световни първенства

В истински футболен спектакъл, изигран на стадиона в Хюстън, националният отбор на Португалия разгроми Узбекистан с внушителното 5:0 във втория си мач от група "К" на Световното първенство в Северна Америка.
Още в шестата минута "мореплавателите" дадоха тон на срещата – Жоао Кансело проби по фланга и подаде ниско, а Кристиано Роналдо, винаги на точното място, откри резултата с прецизен удар. С този гол португалската легенда стана първият футболист, реализирал попадения на шест различни световни първенства – постижение, което ще остане в аналите на футбола.
Само девет минути по-късно, след нарушение срещу Жоао Феликс на границата на наказателното поле, Нуно Мендеш пое отговорността и с майсторски изстрел с левия крак удвои преднината на Португалия.
Узбекистан опита да се върне в мача, но защитата на "селесао" бе непробиваема.
В 39-ата минута Бруно Фернандеш изведе Роналдо на стрелкова позиция и мегазвездата не сгреши – 3:0 и втори гол за него в срещата.
След почивката португалците продължиха да доминират. В 58-ата минута, след заучено изпълнение на корнер, Абдукодир Хусанов от Узбекистан си отбеляза автогол, покачвайки резултата на 4:0.
В заключителните минути резервата Рафаел Леао оформи крайното 5:0, след като се възползва от подаване на Нелсон Семедо и безпощадно прати топката в мрежата.
Роналдо имаше още няколко възможности да оформи хеттрик, но този път късметът му изневери.
С този категоричен успех Португалия излиза начело в групата с 4 точки, докато Узбекистан остава на дъното без актив. По-късно днес предстои сблъсъкът между Колумбия и ДР Конго.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слабаци!
Коментиран от #2
22:14 23.06.2026
2 Нямаш право
До коментар #1 от "Слабаци!":Да говориш за слабаци, защото България не е на световно, а Узбекистан са. Трябва да си по-нисък от тревата и да мълчиш. Капиш
Коментиран от #5
22:18 23.06.2026
3 Сатана Z
22:21 23.06.2026
4 Дзак
22:21 23.06.2026
5 ЩЕ ГОВОРЯ КАКВОТО СИ ИСКАМ!
До коментар #2 от "Нямаш право":ФУТБОЛЪТ Е ИГРА ЗА ОЛИГОФРЕНИ!
22:37 23.06.2026
6 Хахахаха
22:49 23.06.2026