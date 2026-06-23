Португалия срази Узбекистан - Кристиано Роналдо с голове на шест различни световни първенства

В истински футболен спектакъл, изигран на стадиона в Хюстън, националният отбор на Португалия разгроми Узбекистан с внушителното 5:0 във втория си мач от група "К" на Световното първенство в Северна Америка.

Още в шестата минута "мореплавателите" дадоха тон на срещата – Жоао Кансело проби по фланга и подаде ниско, а Кристиано Роналдо, винаги на точното място, откри резултата с прецизен удар. С този гол португалската легенда стана първият футболист, реализирал попадения на шест различни световни първенства – постижение, което ще остане в аналите на футбола.

Само девет минути по-късно, след нарушение срещу Жоао Феликс на границата на наказателното поле, Нуно Мендеш пое отговорността и с майсторски изстрел с левия крак удвои преднината на Португалия.

Узбекистан опита да се върне в мача, но защитата на "селесао" бе непробиваема.

В 39-ата минута Бруно Фернандеш изведе Роналдо на стрелкова позиция и мегазвездата не сгреши – 3:0 и втори гол за него в срещата.

След почивката португалците продължиха да доминират. В 58-ата минута, след заучено изпълнение на корнер, Абдукодир Хусанов от Узбекистан си отбеляза автогол, покачвайки резултата на 4:0.

В заключителните минути резервата Рафаел Леао оформи крайното 5:0, след като се възползва от подаване на Нелсон Семедо и безпощадно прати топката в мрежата.

Роналдо имаше още няколко възможности да оформи хеттрик, но този път късметът му изневери.

С този категоричен успех Португалия излиза начело в групата с 4 точки, докато Узбекистан остава на дъното без актив. По-късно днес предстои сблъсъкът между Колумбия и ДР Конго.