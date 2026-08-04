Три лъва умряха в зоопарка в Токио заради горещата вълна в Япония (ВИДЕО)

Три лъва са умрели в зоологическа градина в Токио, вероятно от топлинен удар, а още няколко са под наблюдение, съобщи днес говорителка на зоопарка, цитирана от Франс прес.
АФП отбелязва, че жегата е нещо обичайно за африканските големи котки, но те явно се справят трудно с високите нива на влажност в Япония.
След като миналата година преживя най-топлото лято, регистрирано досега, архипелагът сега е обхванат от нова гореща вълна, като в някои региони температурите достигнаха през последните седмици 40 градуса по Целзий - праг, който вече попада в новата категория "изключително горещи дни", пояснява БТА.
От средата на миналия месец 10 от 16-те лъва в зоопарка в Тама, на запад от столицата Токио, са проявили симптоми като "загуба на апетит и намалена активност", а три лъвици са умрели, се посочва в съобщение на зоопарка, който затвори до второ нареждане заграждението на големите котки, където посетителите обикновено са развеждани с автобуси като на сафари.
Една 3-годишна лъвица е умряла на 28 юли, друга, на 11 години – в петък, а трета, на 15 години – в неделя.
"Според нашия ветеринарен лекар причината за смъртта може да е топлинен удар", като са наблюдавани признаци на дехидратация и мултиорганна недостатъчност, заяви говорителката на зоопарка пред AФП.
"Въпреки че лъвовете се считат за устойчиви на топлина, през последните години гледачите засилиха мерките за справяне с летните температури в Япония. Тук жегата е съпроводена с висока влажност, което е различно от сухата жега в Африка", обясни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Африка 55
15:36 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Събке, и теб да те вържа на припек
15:37 04.08.2026
4 Анонимен
15:38 04.08.2026
5 Факт
15:39 04.08.2026
6 ДрайвингПлежър
Днес в Найроби влажността е била 62%
Днес в Токио влажността е била 74%
мдам... няма какво повече да се коментира!
15:40 04.08.2026
7 В пустинята:
15:40 04.08.2026
8 Суши
Коментиран от #11
15:44 04.08.2026
9 Запознат
15:44 04.08.2026
10 1488
е, как да не презираш такава глупост ?!?
15:45 04.08.2026
11 Със клечки са ги учили
До коментар #8 от "Суши":М им
15:47 04.08.2026
12 да им бяха дали вода
16:03 04.08.2026