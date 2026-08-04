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Три лъва умряха в зоопарка в Токио заради горещата вълна в Япония (ВИДЕО)

Три лъва умряха в зоопарка в Токио заради горещата вълна в Япония (ВИДЕО)

4 Август, 2026 15:32 538 12

  • лъвове-
  • топлинен удар-
  • япония-
  • токио-
  • влажност-
  • жега

Африканските животни не са понесли необичайно високите нива на влажност в страната

Три лъва умряха в зоопарка в Токио заради горещата вълна в Япония (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Три лъва са умрели в зоологическа градина в Токио, вероятно от топлинен удар, а още няколко са под наблюдение, съобщи днес говорителка на зоопарка, цитирана от Франс прес.

АФП отбелязва, че жегата е нещо обичайно за африканските големи котки, но те явно се справят трудно с високите нива на влажност в Япония.

След като миналата година преживя най-топлото лято, регистрирано досега, архипелагът сега е обхванат от нова гореща вълна, като в някои региони температурите достигнаха през последните седмици 40 градуса по Целзий - праг, който вече попада в новата категория "изключително горещи дни", пояснява БТА.

От средата на миналия месец 10 от 16-те лъва в зоопарка в Тама, на запад от столицата Токио, са проявили симптоми като "загуба на апетит и намалена активност", а три лъвици са умрели, се посочва в съобщение на зоопарка, който затвори до второ нареждане заграждението на големите котки, където посетителите обикновено са развеждани с автобуси като на сафари.

Една 3-годишна лъвица е умряла на 28 юли, друга, на 11 години – в петък, а трета, на 15 години – в неделя.

"Според нашия ветеринарен лекар причината за смъртта може да е топлинен удар", като са наблюдавани признаци на дехидратация и мултиорганна недостатъчност, заяви говорителката на зоопарка пред AФП.

"Въпреки че лъвовете се считат за устойчиви на топлина, през последните години гледачите засилиха мерките за справяне с летните температури в Япония. Тук жегата е съпроводена с висока влажност, което е различно от сухата жега в Африка", обясни тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Африка 55

    4 1 Отговор
    В Япония на 40 умряха-от радиацията ще да е

    15:36 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Събке, и теб да те вържа на припек

    5 1 Отговор
    в центъра на Пловдив и ти ще фърлиш топа каквато си пухкавелка

    15:37 04.08.2026

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Който е бил на топъл и влажен климат е усетил, че се понася по-трудно от топъл и сух .

    15:38 04.08.2026

  • 5 Факт

    4 1 Отговор
    От радиацията на фокушима

    15:39 04.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор
    Олигофренията никуги нема а умре! Още по-малко журналистическата такава
    Днес в Найроби влажността е била 62%
    Днес в Токио влажността е била 74%

    мдам... няма какво повече да се коментира!

    15:40 04.08.2026

  • 7 В пустинята:

    3 0 Отговор
    Велосипедист върти бързо и изпреварва камила яздещ камила. Давай и ти като мен-от вятъра е по-хладно... Пришпорил оня яко камилата, но след 2-3 км тя паднала и умряла....... Аааа. Хабибиии и... Умря от студ...

    15:40 04.08.2026

  • 8 Суши

    3 1 Отговор
    Само с ориз и риба ги хранят, как няма да умрат.

    Коментиран от #11

    15:44 04.08.2026

  • 9 Запознат

    1 0 Отговор
    Старите хора са казали; кат нема у главата требва да има сила у краката 🥳🤭🥳🤭🤣

    15:44 04.08.2026

  • 10 1488

    3 1 Отговор
    и според брюкселКИТЕ който не вярвал че е заради глобалното затопляне е РУСОФИЛ !!!

    е, как да не презираш такава глупост ?!?

    15:45 04.08.2026

  • 11 Със клечки са ги учили

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Суши":

    М им

    15:47 04.08.2026

  • 12 да им бяха дали вода

    0 0 Отговор
    Таман ги научиха да не ядат и те взеха че умряха ;) тази могат да гледат само тамагочита!

    16:03 04.08.2026