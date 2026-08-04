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ЦСКА 1948 замина за Атина с амбиция и увереност: Александров вярва в отбора

ЦСКА 1948 замина за Атина с амбиция и увереност: Александров вярва в отбора

4 Август, 2026 13:37 448 0

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  • квалификационен кръг-
  • лигата на конференциите

Българският тим се готви за тежко изпитание срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 замина за Атина с амбиция и увереност: Александров вярва в отбора - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Със свежа доза оптимизъм и боен дух, старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази увереността си преди ключовия двубой срещу гръцкия гранд Панатинайкос. Българският тим отпътува към Атина, където утре ще премери сили с един от фаворитите в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

„Срещата с Търнава вече е в историята – сега цялото ни внимание е насочено към предстоящото предизвикателство“, сподели Александров преди заминаването. Той подчерта, че футболистите са мотивирани и напълно концентрирани върху задачата си – да излязат на терена с хъс и да покажат най-доброто от себе си.

Въпреки че Панатинайкос е сочен за явен фаворит, наставникът на „червените“ е категоричен: „Не тръгваме с наведени глави. Отиваме да се борим, да демонстрираме докъде сме стигнали в развитието си и да се гордеем с представянето си“. Александров изрази желание да види агресивна и борбена игра от своите възпитаници, като подчерта, че във футбола всичко е възможно.

Добрата новина за феновете на ЦСКА 1948 е, че всички играчи са в отлично здраве и треньорският щаб ще може да разчита на най-доброто, с което разполага. „Имаме всички предпоставки да се противопоставим достойно. Вярвам, че ще покажем истинското си лице и ще се борим до последния съдийски сигнал“, допълни Александров.


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