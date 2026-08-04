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Пулев: МИИИ подготвя нов Закон за ПЧП, който ще мобилизира частен капитал в стратегическата инфраструктура

Пулев: МИИИ подготвя нов Закон за ПЧП, който ще мобилизира частен капитал в стратегическата инфраструктура

4 Август, 2026 15:39 581 18

  • александър пулев-
  • русе-
  • диалог

Инвестициите в инфраструктурата и индустриалните зони трябва да бъдат катализатор за растежа на регионите, каза вицепремиерът

Пулев: МИИИ подготвя нов Закон за ПЧП, който ще мобилизира частен капитал в стратегическата инфраструктура - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сред основните ни приоритети са по-ефективното управление на европейските средства, намаляването на административната тежест, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ускоряването на индустриализацията. Правителството вече разполага с необходимия инструментариум, за да надгради политиките за подкрепа на регионите и бизнеса. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в Русе по време на срещи с областния управител д-р Любомир Владимиров, кмета на града Пенчо Милков и представители на бизнеса.

„Поели сме ангажименти към гражданите и бизнеса да заложим инструменти за растеж. Нашата задача е те да работят реално за регионите и за компаниите, които имат инициатива, потенциал и необходимото ниво на подготовка“, подчерта Пулев.

Като ключов приоритет Пулев посочи развитието на индустриалните зони и необходимата инфраструктура за привличане на нови инвеститори. Той съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията вече е провело серия от срещи с оператори на индустриални зони от цялата страна.

„Идеята е чрез активен диалог с бизнеса, операторите на индустриални зони и местната власт да стигнем до конкретни проекти, които да бъдат подкрепени в рамките на следващия бюджет“, подчерта министърът.

Пулев посочи, че именно инвестициите в инфраструктурата на индустриалните зони могат да се превърнат в катализатор за икономическия растеж на регионите. Вицепремиерът открои стратегическото значение на Русе като индустриален и логистичен център и определи транспортната свързаност като ключово условие за развитието на региона.

„Без транспортна свързаност няма достъп до регионите. Русе има огромен потенциал и трябва да използваме стратегическото му положение, включително връзките с пристанищната инфраструктура и железопътния транспорт“, каза Пулев.

По време на срещите той постави акцент и върху развитието на интермодалния терминал в Русе като важна част от транспортната свързаност на региона.

Обсъдени бяха още възможностите за разширяване и развитие на Свободна зона – Русе, както и необходимите инвестиции в инфраструктурата, които могат да повишат привлекателността на региона за индустриални и логистични инвеститори.

Пулев подчерта и необходимостта от търсене на нови модели за финансиране на инфраструктурни проекти предвид ограниченията пред публичните финанси. Той съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията подготвя изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства, разработен с използване на европейски практики.

Вицепремиерът отбеляза, че новата рамка за публично-частните партньорства може да промени значително перспективите пред българската икономика, като мобилизира частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти. Той съобщи, че проектът предстои да бъде представен за обсъждане със заинтересованите страни преди официалното му внасяне в Народното събрание.

Икономическият министър посети и Индустриален парк ЛВЗ /Локомотиво-вагонен завод/, финансиран с над 13 млн. евро по НПВУ, както и Свободна зона Русе, оперирана от Национална компания индустриални зони към МИИИ. С компаниите инвеститори той обсъди перспективите за развитието на региона, инфраструктурните предизвикателства, необходимите законодателни промени и мерките за насърчаване на инвестициите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    7 1 Отговор
    Посещават частни бизнеси , реализирани с откраднати държавни пари .п.ф.у Радева работа

    15:45 04.08.2026

  • 2 миии???

    5 1 Отговор
    поредната люпилня за нищонеправещи нищонеможачи!

    15:47 04.08.2026

  • 3 мдаа

    6 0 Отговор
    и по точно - туркски частен капитал

    15:56 04.08.2026

  • 4 САНДОКАН

    6 0 Отговор
    Пулев каква инфраструктура , какъв растеж . Ти май си в друга държава. Територията е с затихващи функции. Потънала в заеми и корупция , я се събуди.

    Коментиран от #7, #17

    15:58 04.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Мдам... понеже частния капитал обича да работи с държавата щото е създаден да подпомага обществото и не цели максимална печалба!
    Тия имат сериозен шанс да бият даже и Буци!

    16:01 04.08.2026

  • 6 Факт

    3 0 Отговор
    Усвояваме инвест и цията и дим да ни няма, колко напуснаха България?

    16:02 04.08.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "САНДОКАН":

    ОООО той е събуден! Фа не мислиш, че тия джойнт-венчъри ще са с цел да ти направят живота хубав? Ще раздадат концесии на своите фирми и ще дирибействат и след края на управлението. Той си е съвсем съвсем събуден и знае какво прави и защо! Виж ги, че всичките това повтарят в един глас, как щели да "привличат" частен капитал - а то е обратното, частния капитал е привлечен от възможността да използва държавния за частните си цели и печалби!

    16:04 04.08.2026

  • 8 Овчар

    5 0 Отговор
    Преведено означава частни пътища и магистрали...ПЛАЩАШ И КАРАШ..

    16:05 04.08.2026

  • 9 А бе ей

    5 0 Отговор
    защо правите хората на шматки? Това не са инвестиции, а кирливи пари за пране. Дойде времето за ресто към олигарсите които "приборихте". С две думи: Пълно разграбване. Нищо повече.

    Коментиран от #11

    16:08 04.08.2026

  • 10 Внуци

    5 0 Отговор
    на червени убийци , вечно с привилегии и на плещите на народа , ще градят "светло бъдеще"......

    Коментиран от #13

    16:11 04.08.2026

  • 11 турили по едно костюмче

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "А бе ей":

    и са помислили за някакви.....

    16:11 04.08.2026

  • 12 Защо

    2 0 Отговор
    днес турците са влезли с 33% инвестиции да човъркат акваторията НИ в Черно море? Това анекс към договора с Боташ ли е?

    Коментиран от #18

    16:12 04.08.2026

  • 13 Само

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Внуци":

    ако знаеш, колко си прав.

    16:13 04.08.2026

  • 14 Иван

    2 0 Отговор
    Не виждам на снимката главния господар с големия офис и банката ...министъра и двамата от ляво и дясно са само слуги на боса

    16:14 04.08.2026

  • 15 гръкк

    1 0 Отговор
    алфа българин възрожденец

    16:17 04.08.2026

  • 16 пфф

    2 0 Отговор
    Този пак се е дюсдисал с нестандартни обувки. Запомнете! Сложите ли вратовръзка, трябва да сложите и обувки с връзки! Всичко останало е и3г.ъ3ица!

    16:23 04.08.2026

  • 17 Ние няма

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "САНДОКАН":

    как да разбираме от многопластова политика. Витанов и оная чамовата лейка ги разбират тия работи.

    16:24 04.08.2026

  • 18 Какво не разбрахте?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защо":

    Русия иска да ни продава собствения ни ПЕТРОЛ И ГАЗ през Боташ, зашото смята, че всички природни ресурси на освободените принадлежат на Освободителката.

    16:27 04.08.2026

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