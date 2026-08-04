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Тотнъм с амбициозна оферта за норвежка звезда на Бенфика

Тотнъм с амбициозна оферта за норвежка звезда на Бенфика

4 Август, 2026 13:16 511 0

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Премиър лийг грандът не спира с изненадите – нова офанзива за Андреас Шелдеруп

Тотнъм с амбициозна оферта за норвежка звезда на Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Според информация на Canal Now, от Тотнъм са отправили впечатляваща оферта от 47 милиона паунда към Бенфика за подписа на норвежкия национал Андреас Шелдеруп. Младият флангови нападател се превърна в една от най-горещите теми на пазара след силното си представяне на Световното първенство през 2026 година.

Неотдавна Шелдеруп е бил изкушен от възможността да облече екипа на Ливърпул, но е предпочел да остане в Португалия. Сега обаче интересът към него е по-голям от всякога. Договорът му с Бенфика е валиден до лятото на 2028 година, а откупната му клауза възлиза на внушителните 86 милиона паунда. Това дава сериозно предимство на португалския гранд в преговорите, като се очаква те да настояват за още по-висока трансферна сума.

Тотнъм демонстрира завидна активност на трансферния пазар това лято. До момента "шпорите" вече си осигуриха услугите на Ян Пол ван Хеке от Брайтън & Хоув Албиън срещу 60 милиона евро, Матеуш Фернандес от Уест Хем Юнайтед за 99 милиона евро и Сандро Тонали от Нюкасъл Юнайтед за 108 милиона евро. Към отбора като свободни агенти се присъединиха още Маркос Сенеси, Мартин Дубравка и Андрю Робъртсън.

Португалският клуб не бърза да се разделя с една от най-големите си звезди. С оглед на високата откупна клауза и дългосрочния договор, Бенфика има всички основания да отхвърли първоначалното предложение на Тотнъм и да изиска по-солидна сума за норвежкия талант.


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