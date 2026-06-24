Илиан Илиев - младши подписва в Турция

Доскорошният футболист на ЦСКА Илиан Илиев ще продължи кариерата си в Турция, пишат медиите в югоизточната ни съседка.

Атакуващият полузащитник ще подпише договор с втородивизионния Истанбулспор. През миналия сезон тимът завърши на 11-о място в Първа лига.

Илиев прекара последните две години в Борисовата градина, където записа общо 60 мача. В тях той отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции, а престоят му при "армейците" завърши със спечелването на Купата на България.

В кариерата си халфът е играл още за Черно море, Аполон (Лимасол), Кифисия и Академика (Коимбра). За националния отбор на БългарияИлиан Илиев има 21 срещи.