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Станка Златева и Армен Назарян седнаха на една маса

Станка Златева и Армен Назарян седнаха на една маса

5 Август, 2026 18:41 838 6

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Управителният съвет на БФ Борба проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион

Станка Златева и Армен Назарян седнаха на една маса - 1
Снимка: БФ Борба
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) проведе работна среща с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, на която бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на федерацията, националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от СК Борба ЦСКА. В срещата взе участие и новият старши треньор на класиците Андрей Димитров. По негова молба БФ Борба ще изпрати нова покана до братята Едмонд и Гриша Назарян, както и до всички останали състезатели на СК Борба ЦСКА, за участие в подготвителните лагери на националния отбор съгласно програмата за подготовка, одобрена от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Новото писмо ще бъде деветата покана за последните осем месеца, изпратена от БФ Борба до състезателите на СК Борба ЦСКА за участие в подготвителните лагери на националния отбор. Ръководството на федерацията отново заяви, че вратите на националния отбор са широко отворени за всички български състезатели, които желаят да участват в утвърдената от ММС програма за подготовка и да представят България на големите международни състезания.

Още в рамките на работната среща президентът на БФ Борба Станка Златева, заедно с двамата си заместници Борислав Величков и Кирил Вътев, разрешиха проблема, свързан с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. На двамата състезатели вече са издадени съответните лицензи, което им дава възможност да представят България на международния тепих при спазване на правилата и разпоредбите на федерацията и в интерес на тяхното спортно развитие и на българската борба.

От своя страна Армен Назарян пое ангажимент заедно с другия личен треньор от СК Борба ЦСКА – Емил Иванов, да се включи в обсъждането на плановете за подготовка на националните състезатели. Плановете ще бъдат подготвени и представени от новия старши треньор на националите Андрей Димитров и екипа му.

"Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходим ни е диалог", заяви Армен Назарян по време на срещата. И допълни: "Изпращайте поканите и ще се включим в обсъждането на плана за подготовка на националните състезатели."

Управителният съвет на БФ Борба и лично президентът Станка Златева благодариха на Армен Назарян за проявената диалогичност, конструктивния подход и разумната позиция в името на по-доброто бъдеще на българската борба и нейните талантливи състезатели от всички възрасти.

Постигнатите договорености са важна стъпка към обединяване на усилията на федерацията, националните треньори, спортните клубове и състезателите. БФ Борба ще продължи да работи за създаването на ясни правила, равнопоставени условия и ефективна подготовка, така че всички талантливи български борци да получат възможност да развиват потенциала си и да представят достойно България на европейската и световната сцена.


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  • 1 Тренера

    4 1 Отговор
    Значи, до сега било каквото било! Но от сега нататък, както си е било!

    Коментиран от #3

    19:03 05.08.2026

  • 2 Няма лошо

    3 2 Отговор
    Нека пък да тръгне съединението

    19:20 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Борцътъ

    1 0 Отговор
    Много, ама много си прав!

    19:34 05.08.2026

  • 5 Да, да

    1 0 Отговор
    Станка шъ го тръшне!

    19:38 05.08.2026

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    Предлагам да си ги извадят и да ги ударят в масата. Да видим на кой му е по-голям и по-корав.

    20:21 05.08.2026

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