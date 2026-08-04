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ЦСКА остава на "Васил Левски" до края на август

ЦСКА остава на "Васил Левски" до края на август

4 Август, 2026 10:33 1 078 4

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Феновете ще чакат още за завръщането на любимия стадион

ЦСКА остава на "Васил Левски" до края на август - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще продължи да домакинства на Националния стадион "Васил Левски" поне до края на август. Причината? Ремонтните дейности по модернизацията на "Българска армия" все още не са напълно приключили.

Въпреки че новият облик на "Българска армия" вече се вижда с просто око, остават последни щрихи и бюрократични стъпки, които ще отнемат още няколко седмици. Ръководството на клуба е подготвено да стартира продажбата на абонаментни карти, но ще изчака финалното одобрение от Министерството на младежта и спорта, за да даде зелена светлина на кампанията.

До края на август "армейците" ще приемат на националния стадион Ботев Враца и Черно море в шампионата, както и Макаби Тел Авив в Лига Европа. Освен това, евентуален плейоф за влизане в основната фаза на европейските турнири също ще се проведе на "Васил Левски", а не на обновения клубен стадион.

През същия период "Васил Левски" ще бъде арена и за други столични отбори. Септември София ще използва съоръжението за своите домакинства в efbet Лига, а ЦСКА 1948 и Левски ще разчитат на националния стадион за европейските си битки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как ще напълнят стадиона

    5 9 Отговор
    Феновете им са разделени , между две ЦСКА отбора. ЦСКА София си е Литекс Ловеч. Старото ЦСКА София си е сменяло седем пъти имената. Толкова фалшив отбор няма в цяла Европа. Много отбори от соц лагера са си сменили имената, но да фалираш и да крадеш чужд лиценз, няма такова чудо. Левски беше спасен от феновете, но Литекс с псевдоним ЦСКА София, нямаше такива фенове.

    Коментиран от #2, #4

    11:11 04.08.2026

  • 2 Още от дете...

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как ще напълнят стадиона":

    И какво можеше да направим? Злобното Жуже от Микре просто си купи името и емблемата. Истинското ЦСКА все пак е това, което е на Армията и точка

    Коментиран от #3

    11:57 04.08.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Още от дете...":

    Още от дете припознах това МЕНТЕ, а цска ФАЛИРА.

    12:41 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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