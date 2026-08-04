ЦСКА остава на "Васил Левски" до края на август

ЦСКА ще продължи да домакинства на Националния стадион "Васил Левски" поне до края на август. Причината? Ремонтните дейности по модернизацията на "Българска армия" все още не са напълно приключили.

Въпреки че новият облик на "Българска армия" вече се вижда с просто око, остават последни щрихи и бюрократични стъпки, които ще отнемат още няколко седмици. Ръководството на клуба е подготвено да стартира продажбата на абонаментни карти, но ще изчака финалното одобрение от Министерството на младежта и спорта, за да даде зелена светлина на кампанията.

До края на август "армейците" ще приемат на националния стадион Ботев Враца и Черно море в шампионата, както и Макаби Тел Авив в Лига Европа. Освен това, евентуален плейоф за влизане в основната фаза на европейските турнири също ще се проведе на "Васил Левски", а не на обновения клубен стадион.

През същия период "Васил Левски" ще бъде арена и за други столични отбори. Септември София ще използва съоръжението за своите домакинства в efbet Лига, а ЦСКА 1948 и Левски ще разчитат на националния стадион за европейските си битки.