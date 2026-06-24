Сенси пристигна при ЦСКА в Австрия

Очакваното второ ново попълнение на ЦСКАСтефано Сенси вече е в Австрия, където отборът на Христо Янев провежда част от предсезонната си подготовка, научи Sportal.bg.

Съвсем скоро би трябвало бившият италиански национал да бъде официално представен от "армейците".

За последно Сенси беше част от Анортозис, но "червените" платиха откупната му клауза в размер на 200 000 евро. Договорът му с клуба от Борисовата градина ще бъде до 2028 г.

Италианецът ще е най-високоплатеният играч не само в ЦСКА, но и в цялата efbet Лига. Според информациите месечното му възнаграждение ще бъде над 60 000 евро.

30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис. Изигра 25 мача в първенството, в които вкара 9 гола, с 6 асистенции, но те не помогнаха много. Отборът от Фамагуста остана във втората плейофна група и завърши на седмо място, без евроквота.

До този момент единственият нов футболист на "армейците" е нападателят Жоел Цварц. ЦСКА вече изигра една контрола на австрийска земя, в която победи словенския Гросупле. Днес тимът на Христо Янев ще премери сили с Полися (Житомир) от 19:00 ч.