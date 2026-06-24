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Сенси пристигна при ЦСКА в Австрия

Сенси пристигна при ЦСКА в Австрия

24 Юни, 2026 14:49 686 3

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Съвсем скоро би трябвало бившият италиански национал да бъде официално представен от "армейците"

Сенси пристигна при ЦСКА в Австрия - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Очакваното второ ново попълнение на ЦСКАСтефано Сенси вече е в Австрия, където отборът на Христо Янев провежда част от предсезонната си подготовка, научи Sportal.bg.

Съвсем скоро би трябвало бившият италиански национал да бъде официално представен от "армейците".

За последно Сенси беше част от Анортозис, но "червените" платиха откупната му клауза в размер на 200 000 евро. Договорът му с клуба от Борисовата градина ще бъде до 2028 г.

Италианецът ще е най-високоплатеният играч не само в ЦСКА, но и в цялата efbet Лига. Според информациите месечното му възнаграждение ще бъде над 60 000 евро.

30-годишният халф направи силен личен минал сезон с Анортозис. Изигра 25 мача в първенството, в които вкара 9 гола, с 6 асистенции, но те не помогнаха много. Отборът от Фамагуста остана във втората плейофна група и завърши на седмо място, без евроквота.

До този момент единственият нов футболист на "армейците" е нападателят Жоел Цварц. ЦСКА вече изигра една контрола на австрийска земя, в която победи словенския Гросупле. Днес тимът на Христо Янев ще премери сили с Полися (Житомир) от 19:00 ч.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ясно

    2 1 Отговор
    Очевидно е.Добрите играчи идват в ЦСКА

    Коментиран от #2

    14:55 24.06.2026

  • 2 Левски 1914

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Много ясно":

    Само дето цска го няма вече близо 10 години.

    14:57 24.06.2026

  • 3 Някой

    1 1 Отговор
    Фирмата Левски 1914 е създадена 1991г от Лафчис и замества Левски София.
    А унищожителите на ЦСКА прекръщавали го ФК Лупи, да крадат името ЦСКА.

    16:00 24.06.2026

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