Денвър Нъгетс привлече един от най-ярките таланти на Евролигата

Един от най-ярките таланти на Евролигата - Алфа Диало, официално се присъединява към шампионите от НБА Денвър Нъгетс. 29-годишното крило подписа едногодишен контракт на стойност 1,4 милиона долара, с което поставя началото на нова глава в своята кариера.

След като изведе Монако до шампионската титла във Франция и впечатляващо участие в плейофите на Евролигата, Диало се оказа сред звездите, които напускат клуба поради сериозни финансови затруднения. Въпреки успехите на терена, ръководството на френския гранд бе принудено да се раздели с ключови състезатели, за да стабилизира бюджета.

През изминалия сезон Алфа Диало се превърна в истински стълб за Монако, като реализира средно по 11,9 точки, 4,4 борби, 1,4 асистенции и 1,4 откраднати топки на мач в 41 срещи от Евролигата. Неслучайно бе отличен с приза „Най-добър защитник“ в престижния турнир – признание, което подчертава неговата изключителна роля в отбраната.

В Денвър Нъгетс Диало ще носи екипа с номер 11.